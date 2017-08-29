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رقم الخبر: 201628 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 16:40 الاقسام: منوعات  
بأمر ماكرون وزوجته.. نزيل جديد دائم في قصر الإليزيه

بأمر ماكرون وزوجته.. نزيل جديد دائم في قصر الإليزيه

أصبح لدى قصر الرئاسة الفرنسي نزيل جديد، وهو ضيف من نوع آخر كان قد سمي على اسم شخصية في إحدى الروايات التي أحبها الرئيس إيمانويل ماكرون في طفولته.

فقد خطا نيمو (كلب الرئيس) الجديد خطواته الأولى داخل القصر بعد أن تبناه الرئيس إيمانويل ماكرون وزوجته بريجيت.      

تبنى ماكرون وبريجيت الذكر الأسود (غريفندور)، وهو هجين بين كلب من سلالة لابرادور وكلب من سلالة غريفون، من مأوى للحيوانات خلال عطلة نهاية الأسبوع. ويبلغ عمر الكلب من عام إلى عامين.

قالت خدمة الصحافة في قصر الإليزيه إنه تمت تسمية الكلب على اسم الكابتن نيمو، أحد الأبطال الخياليين في رواية الكاتب جول فيرن التي حملت اسم (عشرون ألف فرسخ تحت الماء). يذكر أن ماكرون من محبي هذا الرواية.

ظهر نيمو الاثنين مرافقا لماكرون على عتبات القصر لدى استقبال رئيس النيجر محمد يوسف.

منذ أوائل السبعينات، كان لدى كافة الرؤساء الفرنسيين كلاب من نوع لابرادور.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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