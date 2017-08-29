أنا أعرف أيّها الأحبة ما الذي يدور في خلدكم عندما تشاهدون المحيسني أو التلي يتوعد حزب الله وكذلك عندما هدد بن سلمان بنقل الحرب الى الداخل الإيراني!! وكذلك عندما هدد أبو بقر البغدادي روسيا وقال أنه سينتقم من بوتين واشعال الحرائق في موسكو.. وغير ذلك الكثير من الهذيان..

اللي يدور في خلدكم أنه من السهل على أي انسان أن يتحول الى مهرّج.. يقول ما يحلو له وما يجلب له الشهرة والأضواء والإهتمام.. ولكن هذا المخلوق لا يفّكر ولا يحسب للأيام القادمة حسابها.. مهو عمر المزاعم والعنتريات والكذب قصير.. وربما أقصر مما تتصور.. شو بتقول للناس؟! شو بتقول لأتباعك اللي صدقوك؟! راح تسقط من عيونهم ويروحوا يسخروا منك تنفيساً عن غضبهم بسبب استغفالك لهم.

تابعت قبل أيام سخرية الشباب المصري من ضابط كبير هو اللواء الدكتور ابراهيم عبدالعاطي.. والشباب يلقبونه «عبدالعاطي كفته» وربما تتصورون أحبتي أن الزلمه بتاع شقاوة وفتوة وقبضاي.. الذين تكون ألقابهم على هذه الطريقة زكي بلميطه.. سلوم الأقرع.. عطوة مفك.. أو حمدي درنفيس!! وزيهم جاء لقب عبدالعاطي كفته..

لا يا عيني.. الكفته هي أكلة مشهورة في العالم العربي وغيره.. وعبدالعاطي يحبها قوي.. ولهذا جاء ذكرها على لسانه في غير موضعها.. لم يكن الضابط الدكتور ضيفاً في برنامج «لك سيدتي» ولا قناة «فتافيت» ولا أي شيء يتعلق بالطبخ..

اللواء الطبيب عبدالعاطي كان نجماً في فبراير عام 2014 عندما قدمته المؤسسة الحاكمة على أنه صاحب اختراع علمي فريد وأطرش كمان.. هذا العالم العسكري الجهبذ.. اخترع دواءً لمرض الإيدز اللي عجز أمامه العالم بأسره.. ومن هنا سينهال مرضى الإيدز على مصر من كل أنحاء العالم.. وهم أثرياء طبعاً.. وسيدر علينا هذا الإختراع مليارات الدولارات ونصير أغنى من السعودية وقطر والإمارات مجتمعين.. قولوا معي آمين يا رب العالمين..

وقف اللواء الدكتور عبدالعاطي أمام وسائل الإعلام وراح يشرح لها تفاصيل إختراعه وإبداعه و«الثروة الوطنية» الكبرى لمصر.. إلا أن حبه للكفته غلب عليه فقال هذه الجملة: «وبهذا نأخذ من المريض الفيروس ونقدمه له على شكل صباع كفته يتغذى عليه» من ورطك هذه الورطة يا عبدالعاطي؟! تلقف الشباب جملتك هذه وراحوا يسمونك عبدالعاطي كفته!! والطريف في الأمر أنه قبل أيام نشرت له مواقع التواصل صورة وهو يتناول الكفته!!.