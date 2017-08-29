ودعت الصين الى ضبط النفس بعدما اطلقت بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان الثلاثاء وحثت على وقف الضغط والعقوبات على بيونغ يانغ.

وكررت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الدعوة الى استئناف محادثات السلام قائلة ان “الضغط والعقوبات” على كوريا الشمالية “لا يمكن ان تحل المسألة بشكل جوهري”.