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|رقم الخبر: 201622
|تاريخ النشر: آب 29, 2017
|الوقت: 15:53
|الاقسام: دوليات
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الصين تعتبر أن الأزمة حول كوريا الشمالية وصلت إلى "منعطف"
اعتبرت الصين ان التوتر حول كوريا الشمالية وصل الى “منعطف”
ودعت الصين الى ضبط النفس بعدما اطلقت بيونغ يانغ صاروخا حلق فوق اليابان الثلاثاء وحثت على وقف الضغط والعقوبات على بيونغ يانغ.
وكررت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا شونيينغ الدعوة الى استئناف محادثات السلام قائلة ان “الضغط والعقوبات” على كوريا الشمالية “لا يمكن ان تحل المسألة بشكل جوهري”.
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