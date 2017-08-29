وأشار موقع البطولة الرسمي على الإنترنت، إلى أن كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس، المالكة للحقوق التجارية للبطولة، سينضم إلى رئيس هيئة الرياضة في تايلند بحفل التوقيع الرسمي، وسيقام السباق على حلبة بوريرام، في شمال شرق البلاد.

وستكون الحلبة التي استضافت سباقات في بطولة العالم سوبر بايك، هي الأحدث في سلسلة السباقات منذ حلبة تيرماس دي ريو أوندا الأرجنتينية، في 2014.