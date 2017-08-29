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رقم الخبر: 201621 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: رياضة  
تايلند تدخل عالم الدراجات النارية

تايلند تدخل عالم الدراجات النارية

ذكر منظمو بطولة العالم للدراجات النارية إن تايلند ستستضيف سباقا للمرة الأولى في 2018، بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وأشار موقع البطولة الرسمي على الإنترنت، إلى أن كارميلو إزبيليتا، الرئيس التنفيذي لشركة دورنا سبورتس، المالكة للحقوق التجارية للبطولة، سينضم إلى رئيس هيئة الرياضة في تايلند بحفل التوقيع الرسمي، وسيقام السباق على حلبة بوريرام، في شمال شرق البلاد.

وستكون الحلبة التي استضافت سباقات في بطولة العالم سوبر بايك، هي الأحدث في سلسلة السباقات منذ حلبة تيرماس دي ريو أوندا الأرجنتينية، في 2014.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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