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رقم الخبر: 201620 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 15:52 الاقسام: رياضة  
برشلونة بطلاً لمونديال الأندية لكرة اليد بجدارة

برشلونة بطلاً لمونديال الأندية لكرة اليد بجدارة

انتزع برشلونة الأسباني لقب بطولة أندية العالم أبطال القارات لكرة اليد «سوبرجلوب» في نسختها الـ11من فوخس برلين الألماني حامل اللقب بعد فوزه عليه 29-25 في ختام البطولة ليحصد ذهبية البطولة والمركز الأول فيما يكتفي فوخس بالوصافة.

وكان برشلونة قد نجح في إنهاء الشوط الأول لصالحه بنتيجة 15/‏12 بعد مستوى مميز للغاية نجح خلاله في إيقاف خطورة هجوم فوخس برلين ولعب بانضباط تكتيكي عال للغاية وقد ساهم تألق المحترف التونسي وائل جالوز في منح برشلونة تفوقاً ملحوظاً خلال شوط المباراة الأول، وفي الشوط الثاني حاول فوخس برلين تقليص فارق الأهداف إلا أن خبرة عناصر برشلونة والأداء القوي الذي قدموه حال دون تمكنهم من العودة ويحسم اللقاء 29/‏25 ويستعيد اللقب بعد موسمين من تفوق فوخس برلين لكن الفريق الكتالوني نجح في العودة لصدارة أندية العالم من جديد.

 
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مصدر الخبر: الراية القطرية
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