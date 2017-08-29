سيقتنص لويس هاميلتون صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حال فوزه بسباق جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة مونزا معقل فيراري يوم الأحد المقبل، لكن السائق البريطاني الفائز بسباق بلجيكا يوم الأحد لم تبد عليه علامات الارتياح.

وعلى الرغم من نجاحه في الفوز على حلبة سبا-فرانكورشان، أطول حلبة في البطولة، فإن الأمور لم تكن سهلة على بطل العالم ثلاث مرات حتى بعد فوزه من مركز أول المنطلقين بعدما عادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر وهو 68 مرة.

وكان سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر البطولة قريبا دائما من هاميلتون لكن لم يستطع تجاوزه وانتظر خطأ من السائق البريطاني ليحصل على فرصته وستكون المنافسة في مونزا شديدة.

وبعد ذلك ستنتقل البطولة إلى سنغافورة وهي حلبة من المفترض أن تكون في صالح فيراري وربما يساعد ذلك فيتل على استعادة اليد العليا في موسم يبدو أن المنافسة فيه ستستمر حتى السباق الأخير في أبوظبي في نوفمبر تشرين الثاني.

ويتصدر فيتل البطولة حاليا بفارق سبع نقاط، وهو نفس فارق النقاط بين الفائز بسباق وصاحب المركز الثاني، ويتفوق هاميلتون في عدد الانتصارات 5-4.