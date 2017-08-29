  • الثلاثاء ٦ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الثلاثاء , أغسطس 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201619 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: رياضة  
هاميلتون ينتظر منافسة صعبة فيما تبقى من موسم فورمولا 1

هاميلتون ينتظر منافسة صعبة فيما تبقى من موسم فورمولا 1

سيقتنص لويس هاميلتون صدارة بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات حال فوزه بسباق جائزة ايطاليا الكبرى على حلبة مونزا معقل فيراري يوم الأحد المقبل، لكن السائق البريطاني الفائز بسباق بلجيكا يوم الأحد لم تبد عليه علامات الارتياح.

وعلى الرغم من نجاحه في الفوز على حلبة سبا-فرانكورشان، أطول حلبة في البطولة، فإن الأمور لم تكن سهلة على بطل العالم ثلاث مرات حتى بعد فوزه من مركز أول المنطلقين بعدما عادل الرقم القياسي لمايكل شوماخر وهو 68 مرة.

وكان سيباستيان فيتل سائق فيراري ومتصدر البطولة قريبا دائما من هاميلتون لكن لم يستطع تجاوزه وانتظر خطأ من السائق البريطاني ليحصل على فرصته وستكون المنافسة في مونزا شديدة.

وبعد ذلك ستنتقل البطولة إلى سنغافورة وهي حلبة من المفترض أن تكون في صالح فيراري وربما يساعد ذلك فيتل على استعادة اليد العليا في موسم يبدو أن المنافسة فيه ستستمر حتى السباق الأخير في أبوظبي في نوفمبر تشرين الثاني.

ويتصدر فيتل البطولة حاليا بفارق سبع نقاط، وهو نفس فارق النقاط بين الفائز بسباق وصاحب المركز الثاني، ويتفوق هاميلتون في عدد الانتصارات 5-4.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: رويتر للانباء
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0619 sec