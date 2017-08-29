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رقم الخبر: 201616 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 15:51 الاقسام: رياضة  
العراقي علي صباح يدير مباراة قطر وسوريا

العراقي علي صباح يدير مباراة قطر وسوريا

أسند الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إدارة مباراة سوريا مع قطر في الجولة قبل الاخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس العالم في روسيا 2018، إلى الحكم الدولي العراقي علي صباح.

وسوف تقام المباراة في العاصمة الماليزية كوالالمبور غدا الخميس، وتمثل محطة مهمة للمنتخبين القطري والسوري، في رحلة البحث عن التأهل إلى روسيا.

ويحتل المنتخب القطري المركز الخامس قبل الأخير في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط ويمتلك حظوظا ضعيفة في اللعب على المركز الثالث الذي سيدخل ملحقا للوصول إلى روسيا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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