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رقم الخبر: 201612 تاريخ النشر: آب 29, 2017 الوقت: 15:49 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة مهرجانات دولية تستضيف «الرتوش» الايراني

ثلاثة مهرجانات دولية تستضيف «الرتوش» الايراني

سيشارك الفيلم الايراني القصير «الرتوش» للمخرج كاوة مظاهري في ثلاثة مهرجانات خلال شهر سبتمبر المقبل.

والمهرجانات التي سيشارك فيها «الرتوش» هي مهرجان «باتومي» الدولي للافلام (قسم المسابقة) في جورجيا بدورته الــ 11 التي ستقام في الفترة من 17 الى 24 سبتمبر، مهرجان سالونيك « Thess» الدولي للافلام القصيرة في اليونان بدورته الـ 11 ايضاً التي ستقام في الفترة من 25 حتى 30 سبتمبر، ومهرجان الايرانيين في امريكا بدورته الـ10 الذي سيقام في الفترة من 23 الى 24 سبتمبر المقبل.

فيلم «الرتوش» شارك في عدة مهرجانات دولية وفاز مها بجوائز نذكر منها جائزة العنقاء البلورية لأفضل فيلم قصير في مهرجان فجر، وجائزة افضل فيلم قصير في حفل بيت السينما الايرانية وجائزة افضل فيلم من وجهة نظر الجمهور من مهرجان «vila do conde» في البرتغال وجائزة أفضل فيلم روائي قصير من مهرجان «تراورس سيتي» الدولي بأمريكا.

يروي فيلم «الرتوش» قصة امرأة اسمها مريم، تفقد زوجها أمام عينيها، ولا تستطيع فعل شيء له سوى ان تنظر الى المشهد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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