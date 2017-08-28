مقتل 67 عسكريًا سعوديًا خلال 4 أشهر على الحدود مع اليمن

ارتفع عدد قتلى القوات السعودية على الشريط الحدودي مع اليمن إلى 67 عسكريًا منذ 10 أيار/ مايو الماضي خلال عمليات العدوان السعودي على اليمن.

ويشهد الشريط الحدودي بين المملكة واليمن تقدمًا ميدانيا لحركة "أنصار الله"، إذ كثّفت ضرباتها على الأراضي السعودية وأعلنت تقدمها في مواقع عسكرية داخل المملكة، وسط تعتيم إعلامي سعودي على حجم الخسائر والأضرار جراء العدوان السعودي على اليمن منذ أكثر من عامين.

وارتفاع حصيلة القتلى، وفق إحصاء غير رسمي أجرته وكالة أنباء "الأناضول" وجاء بعد مقتل جنديين سعوديين، في معارك مع أنصار الله، على الشريط الحدودي، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

إلى ذلك وقعت مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والجيش السوداني من جهة أخرى في الأطراف الشرقية لمديرية ميدي الحدودية، حيث تقدمت قوات هادي والجيش السوداني من جهة الصحراء الشرقية محاولة السيطرة على قرية الخزان بغطاء جوي كثيف لطائرات التحالف السعودي الحربية والأباتشي.

وقد شنت مقاتلات التحالف السعودي أكثر من 50 غارة جوية لإسناد عملية التقدم تلك، إلاّ أن المواجهات لازالت مستمرة بين الطرفين عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية.

وعند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، قتل وجرح عدد من العناصر في قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي أثناء اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم في معسكر البقع الحدودي في نجران السعودية.

وفي سياق متصل، قصف الجيش اليمني واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في بوابة الموسّم بجيزان السعودية.

وفي محافظة تعز، شن الجيش واللجان الشعبية هجوماً على مواقع قوات هادي في نوبة علايه بمنطقة الهاملي، حيث سُبق الهجوم بتمشيط تلك المواقع بالمدفعية والأسلحة المتوسطة والخفيفة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم بمديرية موزع .

وبالتزامن مع ذلك، قتل وجرح العديد من قوات هادي خلال تنفيذ الجيش واللجان هجوماً مكثفاً على مواقعهم في منطقة المكلكل بمديرية الوازعية.

كما أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صليات من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات ومواقع قوات هادي والجنود السودانين في منطقة كهبوب وشمالي غرب منطقة العمري بمديرية ذباب الساحلية جنوبي غرب تعز.

وإلى محافظة الجوف، حيث قُتل 5 عناصر من قوات هادي بنيران قناصة الجيش واللجان في منطقة الوقز بمديرية المصّلوب، كما قتل وجرح عدد منهم بانفجار لغم أرضي خلال محاولتهم التسلل إلى أحد المواقع التابعة للجيش واللجان في وادي شواق بمديرية الغيل شمالي المحافظة الحدودية مع السعودية شرق اليمن.

وفي محافظة مأرب، استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بسلسلة غارات جوية منطقة المخدرة ووادي ربيعة من دون أن تسفر تلك الغارات عن ضحايا، فيما دمر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي بالقرب من جبل بحره في منطقة النجد بمديرية صرواح غربي المحافظة.

كما قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية في معسكر البقع الحدودي.

وفي تطور أخر سقطت قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي إثر قصف مدفعي للقوات اليمنية استهدف تجمعاتهم قبالة منفذ علب بعسير.

كما استهدف القوات اليمنية بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات الجنود السعوديين قبالة منفذ الخضراء بنجران ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.

وفي غضون ذلك قتل وأصيب عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية في معسكر البقع قبالة نجران.

ودكت القوة الصاروخية اليمنية بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء بنجران موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم.