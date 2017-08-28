شنت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق فلسطينية مختلفة من مدن الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لوسائل إعلام صهيونية اعتقلت قوات العدو فلسطينيا من عرابة قضاء جنين بدعوى أنه ينتمي لحركة حماس، كما اعتقلت ثانٍ من منطقة بئر الباشا.

وأضاف جيش العدو أنه اعتقل مواطنا من دير ابو مشعل، وآخران من مخيم الجلزون وبلدة سلواد قضاء رام الله.

وفي مخيم عايدة للاجئين شمال بيت لحم اعتقلت قوات العدو الصهيوني شابين فلسطينيين، فيما اعتقلت الأخير من بلدة صوريف غرب الخليل، وتم نقل المعتقلين إلى الشاباك للتحقيق معهم.

من جهة اخرى وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس إلى الكيان الصهيوني مساء الأحد، في مستهل جولة تمتد ثلاثة أيام تشمل أيضاً الأراضي الفلسطينية.

وكان من المقرر، بحسب وسائل إعلام محلية، أن يجتمع غوتيريس الاثنين، مع رئيس حكومة الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو والرئيس الصهيوني رؤوفين رفلين ووزير الحرب أفيغدور ليبرمان، ثم يزور مؤسسة ياد فاشيم لتخليد ضحايا الهولوكوست المزعومة.

كما من المقرر أن يتوجه الأمين العام للأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى رام الله للاجتماع مع القيادة الفلسطينية ورئيس الوزراء رامي الحمد لله، ثم يقوم غداً الأربعاء بزيارة تفقدية لقطاع غزة والاطلاع على المشاريع والمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في القطاع.

من جانبه رحب المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريح لـ "راديو صوت فلسطين" بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة، وأعرب عن أمله في أن يؤكد المسؤول الأممي خلال الزيارة أنه لا خيار سوى حل الدولتين.