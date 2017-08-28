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رقم الخبر: 201551 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 20:19 الاقسام: محليات  
نجفي يتولى مهامه أميناً للعاصمة طهران رسمياً

نجفي يتولى مهامه أميناً للعاصمة طهران رسمياً

اعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية الايرانية سلمان ساماني بان محمد علي نجفي تولي مهامه امينا للعاصمة طهران رسميا بعد ان اصدر وزير الداخلية القرار اللازم بهذا الصدد.
واوضح ساماني بان قرار وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي جاء وفق الملاحظة 3 للبند الاول من المادة 80 من قانون المجالس الاسلامية وانتخاب رؤساء البلدية في البلاد.
واضاف، ان محضر اجتماع المجلس البلدي بطهران حول امين العاصمة المقترح قد وصل الى وزارة الداخلية (قبل 5 ايام) ورغم انه كانت هنالك فرصة 10 ايام امام وزارة الداخلية لتقييم ظروف الشخص المقترح ومقارنته مع المعايير القانونية المطلوبة ولكن نظرا لاهمية ادارة مدينة طهران الكبرى، فقد تمت خلال الايام الماضية الدراسات اللازمة وبالتزامن مع ذلك تم توجيه الاستعلامات القانونية الى المراجع المعنية.
وقال، انه نظرا لوصول ردود ايجابية عن الاستعلامات واستكمال المراحل القانونية، فقد صدر القرار من قبل وزير الداخلية الليلة لتولي محمد على نجفي مهمة امين العاصمة طهران.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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