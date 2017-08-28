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|رقم الخبر: 201550
|تاريخ النشر: آب 28, 2017
|الوقت: 20:16
|الاقسام: محليات
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"تويتر" تفاوض لمزاولة النشاط قانونياً في ايران
أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد محمد جواد آذري جهرمي، أن شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، طلبت التفاوض من اجل النشاط وفق أطار القوانين في ايران، مشيرا الى أن المفاوضات لم تبدأ بعد. جاء ذلك على هامش مراسم تسليم وتسلم منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الاثنين.
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