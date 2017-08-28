أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد محمد جواد آذري جهرمي، أن شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، طلبت التفاوض من اجل النشاط وفق أطار القوانين في ايران، مشيرا الى أن المفاوضات لم تبدأ بعد. جاء ذلك على هامش مراسم تسليم وتسلم منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الاثنين.

وأكد الوزير جهرمي الذي خلف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق محمود واعظي، أن المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي ينتهج مقاربة التفاوض مع الشبكات المفلترة، من منطلق الالتزام بحقوق المواطنين في الافادة من هذه الخدمات، غير أن يتعين على تلك الشبكات مراعاة القوانين والثقافة المحلية للبلاد.

وفيما يخص باقي الشبكات المفلترة، أوضح جهرمي أن الوزارة أعلنت وبمقتضى قرار المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، استعدادها للتفاوض ونترقب الرد بهذا الخصوص.