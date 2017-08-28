  • الإثنين ٥ ذی حجّه ١٤٣٨
  • الإثنين , أغسطس 28, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 201550 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 20:16 الاقسام: محليات  
"تويتر" تفاوض لمزاولة النشاط قانونياً في ايران

"تويتر" تفاوض لمزاولة النشاط قانونياً في ايران

أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الجديد محمد جواد آذري جهرمي، أن شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، طلبت التفاوض من اجل النشاط وفق أطار القوانين في ايران، مشيرا الى أن المفاوضات لم تبدأ بعد. جاء ذلك على هامش مراسم تسليم وتسلم منصب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات يوم الاثنين.
وأكد الوزير جهرمي الذي خلف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السابق محمود واعظي، أن المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي ينتهج مقاربة التفاوض مع الشبكات المفلترة، من منطلق الالتزام بحقوق المواطنين في الافادة من هذه الخدمات، غير أن يتعين على تلك الشبكات مراعاة القوانين والثقافة المحلية للبلاد.
وفيما يخص باقي الشبكات المفلترة، أوضح جهرمي أن الوزارة أعلنت وبمقتضى قرار المجلس الاعلى للفضاء الافتراضي، استعدادها للتفاوض ونترقب الرد بهذا الخصوص. 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0675 sec