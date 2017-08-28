اكد وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي ان الوزارة لا تزال متواصلة في نهجها القائم على التنمية؛ مصرحا خلال اجتماعه بمنتسبي وزارة الداخلية بضرورة اتباع نهج علمي منسجم وشامل وصولا الى تنمية مستدامة وعادلة على صعيد البلاد.

ونوه رحماني فضلي الى الوضع الامني المستقر في ايران، مؤكدا ان ذلك ناجم عن القرارات السليمة من جانب الخبراء في وزارة الداخلية وتركيزهم على حماية الامن الداخلي؛ مضيفا ان المشاركة والنشاط الملحوظ والانتخابات والحرية المميزة التي ينعم بها البلاد يجسد مدى الاهمية التي يوليها هؤلاء الخبراء في هذا الخصوص.

واكد وزير الداخلية ان الانتخابات (الرئاسية الاخيرة) سطرت مشاركة جماهيرية كبيرة وفي اجواء امنة مميزة؛ مضيفا ان الخروقات كانت ضئيلة جدا وفي اقل المستويات؛ حيث باشرت الداخلية مهامها بصورة صحيحة ومميزة وفي اطار القانون وقد اتسمت النشاطات الرقابية ذات الصلة بالشفافية.

وقال رحماني فضلي ان وزارة الداخلية لا تبني برامجها في سياق ترسيخ الامن الداخلي على اسس قائمة على النزعة العسكرية وانما تستمد ذلك من مرضاة الشعب ومساهمة جميع المكونات والقوميات وصولا الى الامن المستدام في البلاد.

وفي جانب اخر من تصريحاته احيا وزير الداخلية ذكرى شهداء الثورة الاسلامية كما هنأ بمناسبة حلول اسبوع الحكومة في ايران، مؤكدا على مواصلة نهج الامام الخميني (رض) في مقارعة الاستكبار والظلم.

وخلص الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنادي بالاسلام المحمدي الاصيل الذي يرتكز على السيادة والحرية والحكمة والاعتدال والرحمة والمودة والسلام؛ وفي المقابل هناك الرجعيون والاستكبار والصهاينة الذين يدعمون الاسلام الذي يروج للعنف.. ان السبيل الذي نسير فيه مدعاة للفخر والاعتزاز وذلك انطلاقا من المعايير القائمة على الحكمة والفطرة الانسانية السليمة.