اكد المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية، مساعد رئيس المؤسسة للشؤون الدولية والقانونية والبرلمانية، بهروز كمالوندي ان القوة العسكرية غير قادرة لوحدها على ارساء الاقتدار الدولي.

واضاف كمالوندي في تصريح له انه في سياق تعزيز الشفافية وازالة بعض الشبهات والاهداف الاعلامية السيئة، سيتم ايفاد الاعلاميين الى موقع مفاعل خنداب للماء الثقيل لينظروا الى الحقيقة بأنفسهم.

واكد المتحدث باسم مؤسسة الطاقة النووية الايرانية ان المؤسسة ستقدم خلال الايام القادمة تقريرا حول الانجازات وآخر المستجدات للعام الايراني الماضي (انتهي في 20 اذار 2017)؛ الامر الذي سيسرّ الشعب.

ولفت في جانب من تصريحاته الى مؤامرات الاعداء في سياق الترويج لمخطط الـ ايرانوفوبيا ووضح حجر العثرة امام التنمية الاقتصادية في البلاد؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان الجمهورية الاسلامية تزخر بالطاقات والكفاءات الضخمة على صعيد التنمية.

وتابع كمالوندي قائلا ان الاتفاق النووي شكل خطوة باتجاه تقويض المعضلات الاقتصادية الى ادنى المستويات.

واردف مساعد رئيس مؤسسة الطاقة النووية الايرانية قائلا ان مخطط الايرانوفوبيا يهدف الى الحؤول دون انتفاع البلاد من الثمار الناجمة عن رفع الحظر؛ مضيفا ان الاعداء يسعون للترويج لهذا المخطط من خلال مزاعم الارهاب وحقوق الانسان والقضايا الاقليمية والتوصل الى المواقع العسكرية وغيرها.

وقال كمالوندي في جانب اخر من تصريحاته ان المفاوضات الخاصة بالتخصيب شكلت في ظل الظروف الراهنة اهم قضية بالنسبة لايران ؛ معربا عن ارتياحه من ان عملية التخصيب وضعت في مسارها وهي متواصلة.

وتابع قائلا كان بحوزتنا 11 طنا من المواد المخصبة والتي استطعنا عبر مقايضتها من استيراد كميات كثيرة من المواد الخام؛ الامر الذي يشكل ستراتيجية هامة للبلاد. وخلص الى ان ايران انتهجت مسارا صحيحا يؤدي الى المقصد في الاطار النووي.