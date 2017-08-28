أكد مدير الهيئة الفدرالية الروسية للتعاون العسكري – التقني، دميتري شوغاييف، الاثنين، أن التعاون العسكري بين روسيا وكل من إيران وليبيا لا ينتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال لصحيفة (كومرسانت) الروسية: نحن نلتزم إلتزاما صارما بجميع الإلتزامات الدولية التي تعهدنا بها. لدينا وثيقة إعتمدتها الأمم المتحدة، ونلتزم بتنفيذ هذه الوثيقة، وهذا يتعلق بليبيا وإيران.

وأشار شوغاييف إلى أن موسكو تناقش الآن مع طهران قضايا خدمة أنظمة الدفاع الجوي التي سبق توريدها، مع العلم أن الجانب الروسي لديه الحق الكامل من الناحية القانونية من وجهة نظر المعايير الدولية خدمة هذه المعدات، مؤكداً أن هذا (لا يشكل أي إنتهاك) لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد.

وكانت روسيا وإيران قد وقعتا في عام 2007 على عقد توريد صواريخ (إس-300)، إلا أن موسكو عَدَلَت عن تنفيذ الصفقة بسبب الحظر المفروض على طهران عام 2010 بسبب برنامجها النووي.

إلا أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقَّع في نيسان/أبريل 2015، قراراً رئاسياً يقضي بوقف الحظر المفروض على توريد تلك المنظومات إلى إيران، وبدأت موسكو بتسليم المنظومات لإيران في نيسان/أبريل الماضي.

وأعلن المدير العام لمؤسسة (روس تيخ)، سيرغي تشيميزوف، في نيسان/أبريل الماضي، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا قد أوفت بجميع إلتزاماتها تجاه إيران لتوريد منظومات صواريخ (أس 300) في 2016.

كما بحث قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الشهر الماضي في موسكو مع الجانب الروسي، إمكانية تقديم دعم عسكري روسي لليبيا.