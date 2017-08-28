التقى سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد، ايرج مسجدي، الاثنين، نائب الرئيس العراقي نوري المالكي ووفد كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي برئاسة سروة عبد الواحد وبحث معهم حول الاوضاع في العراق وتطوير العلاقات الثنائية.

وتبادل السفير مسجدي ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في اللقاء، حول تعزيز العلاقات الثنائية واخر المستجدات على الساحة العراقية.

كما التقى السفير الايراني في العراق، وفد كتلة التغيير في مجلس النواب العراقي برئاسة سروة عبد الواحد، وتبادل الطرفان وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية وموضوع الاستفتاء حول اقليم كردستان العراق.

يذكر ان العديد من الشخصيات السياسية الكردية كانت قد زارت العاصمة بغداد والتقت المسؤولين العراقيين وسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق لتسوية المشاكل بين بغداد واربيل وموضوع الاستفتاء.