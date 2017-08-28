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رقم الخبر: 201544 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 19:39 الاقسام: محليات  
السفير الصربي يشيد بدور صحيفة الوفاق الاعلامي على الساحة الاقليمية
معلنا انها مفضلة لديه ويطالعها صباح كل يوم، لدى زيارته لمؤسسة ايران

السفير الصربي يشيد بدور صحيفة الوفاق الاعلامي على الساحة الاقليمية

الوفاق/خاص - زار السفير الصربي بطهران، دراغان دوروتوفيتش، ووفد اعلامي من بلاده، الاثنين، صحيفة الوفاق ومؤسسة ايران الاعلامية، حيث التقى الوفد مدير عام مؤسسة ايران السيد محمد تقي روغني ها، ومسؤولي المؤسسة.
كما زار الوفد الصربي الاقسام المختلفة للمؤسسة وتعرف عن كثب على نشاطاتها الاعلامية ودورها الكبير في الساحة الايرانية.
وخلال زيارته لصحيفة الوفاق، أشاد السفير الصربي بدورها الاعلامي على الصعيدين الداخلي والاقليمي وثمّن جهود العاملين فيها وأعلن، وهو يتحدث العربية الفصحى، انه يطالع الوفاق كل صباح، والتي وصفها بأنها مفضلة لديه ويعتمد على مصداقيتها في تغطية الأحداث والوقائع.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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