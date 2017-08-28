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|رقم الخبر: 201544
|تاريخ النشر: آب 28, 2017
|الوقت: 19:39
|الاقسام: محليات
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معلنا انها مفضلة لديه ويطالعها صباح كل يوم، لدى زيارته لمؤسسة ايران
السفير الصربي يشيد بدور صحيفة الوفاق الاعلامي على الساحة الاقليمية
الوفاق/خاص - زار السفير الصربي بطهران، دراغان دوروتوفيتش، ووفد اعلامي من بلاده، الاثنين، صحيفة الوفاق ومؤسسة ايران الاعلامية، حيث التقى الوفد مدير عام مؤسسة ايران السيد محمد تقي روغني ها، ومسؤولي المؤسسة.
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