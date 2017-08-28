وجاء في برقية الرئيس روحاني: ان خبر رحيل الدكتور ابراهيم يزدي أدى الى الاسف و الحزن.

وأضاف: كان الدكتور يزدي من رواد مكافحة النظام البهلوي في الاوساط الجامعية و الاكاديمية في أعوام الاستعمار الاجنبي و الاستبداد البهلوي.

و ختم بالقول: أعزي عائلة الفقيد المحترمة و جميع الاصدقاء لهذه المصيبة الفادحة سائلا الله تعالى الرحمة الواسعة للفقيد و الصبر و الاجر لافراد العائلة.

بدوره عزّى وزير الخارجية محمد جواد ظريف بوفاة وزير الخارجية الاسبق ابراهيم يزدي الذي وافته المنية مساء الاحد.

وفي بيان أصدره بالمناسبة، تقدم ظريف بالتعازي لاسرة وذوي الفقيد ابراهيم يزدي وزير الخارجية الاسبق و"المناضل البارز في عهد الاستبداد الملكي البائد"، سائلا الباري تعالى بان يتغمده بالرحمة الواسعة والرضوان ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان.

ابراهيم يزدي في اليمين، خلال افتتاح سفارة فلسطين بطهران

يشار الى ان ابراهيم يزدي قد توفي مساء الاحد عن عمر يانهز 86 عاما في مدينة ازمير بتركيا التي توجه لها للمعالجة من مرض السرطان الذي كان مصابا به خلال الاعوام الاخيرة و كان قد عمل وزيراً للخارجية في الحكومة الموقتة بعد انتصار الثورة الاسلامية مساعد رئيس الوزراء في شؤون الثورة و امين العام لحزب "حركة الحرية" (نهضت آزادي) المنحل.