المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى سوريا ستيفان دي ميستورا، اجرى الاثنين في طهران مباحثات حول المستجدات على الساحة السورية واجتماع أستانة المقبل وقد إستقباله وزير الخارجية محمد جواد ظريف، حيث بحث الجانبان أحدث التطورات في سوريا ومباحثات أستانة المقبلة حول التسوية وكذلك المبادرات السياسية والميدانية حول الأزمة في هذا البلد.

كما أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة، صباح الاثنين في طهران، مباحثات مع مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري، حول التطورات في سوريا وهزائم داعش وكيفية ارساء السلام ووقف اطلاق النار في هذا البلد.

وقال جابري انصاري عقب اللقاء: إن الاجتماع السادس لمباحثات أستانة من المقرر ان يعقد بعد منتصف سبتمبر المقبل في العاصمة الكازاخية ولكن موعده لم يحدد حتى الان ويجري التشاور حول ذلك بين الدول الضامنة حاليا.

ونوه جابري انصاري الى ان ايران تعتمد منذ بداية الازمة السورية والازمات التي تشهدها المنطقة، سياسة ثابتة لإنهاء هذه الازمات بسرعة، وما يهم ايران هو إنهاء الكوارث البشرية وفتح آفاق سياسية أمام الاطراف المتصارعة.

واردف قائلاً: نحن لا نسعى لأخذ مكان أي أحد ونؤمن بأن شعوب المنطقة هي صاحبة الارض التي تتواجد عليها.

وأضاف: أهم مبدأ في تسوية الازمة السورية هو الرجوع الى الشعب السوري من اجل تقرير مستقبل بلاده، ما نقوم به نحن وشركاؤنا لاسيما في عملية أستانة، هو المساعدة على إعادة الأمن والاستقرار ودفع الأطراف الى المباحثات.

ونوه جابري انصاري الى ان شعوب المنطقة هي من يقرر مستقبل بلادها لاسيما الشعب السوري، ولا يمكن لأي لاعب أو دولة ان تقرر مستقبل سوريا، وان احد المبادىء الرئيسية التي اكدنا عليها منذ بداية الازمة السورية هو معارضة التدخل الاجنبي وفرض حلول على الشعب السوري، وسنواصل سياستنا في هذا الشأن.

ومن جانبه قال ستيفان دي ميستورا: إن تغييرات مهمة طرأت على المشهد السياسي والعسكري في سوريا، وقد بحثت خلال لقائي مع جابري انصاري الاوضاع الراهنة والمستقبلية في ذلك البلد.

وأعلن ان اجتماع أستانة المقبل كان من الموضوعات المهمة التي تم البحث فيها، لان اهم قضية بالنسبة للشعب السوري هو تخفيف العنف حيث من الممكن التوصل الى هكذا نتيجة في الاجتماع المذكور.

واعتبر دي ميستورا ان ايران تحظى بالأهمية باعتبارها شريكا ولاعبا أساسيا، لافتا الى أن ايران مؤثرة في مسار منظمة الامم المتحدة للوصول الى فهم مشترك عن التطورات على الساحة السورية، وهي دولة ذات نفوذ في المنطقة.

وكان المبعوث الخاص للامين العام لمنظمة الامم المتحدة قد إلتقى جابري انصاري على هامش اجتماع أستانة السابق حول سوريا.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله بتعزيز مناطق تخفيف التوتر في سورية (عبر صيغ قانونية) خلال اجتماع أستانة المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن لافروف قوله للصحفيين خلال زيارة الى الكويت إنه تم إنشاء ثلاث مناطق تخفيف توتر ويجري العمل حاليا على تشكيل المنطقة الرابعة في محافظة إدلب، مضيفاً: إن الاجتماع التالي بصيغة أستانة سيعقد قريبا حيث أعول على أن يتم تعزيز هذه الاتفاقيات بشكل نهائي في الوثائق القانونية.

وأشار لافروف إلى وجود تطابق مبدئي في المواقف الروسية الكويتية بشأن ضرورة التوصل إلى حل سياسي للازمة في سورية.

وكان وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف أعلن الأسبوع الماضي أن اجتماع أستانة 6 حول الأزمة في سورية قد يعقد (بشكل مبدئي) منتصف ايلول المقبل.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع السادس لعملية أستانة حول سوريا قريبا في العاصمة الكازاخية بمشاركة مندوبين رفيعي المستوى من الدول الثلاث الضامنة وهي ايران وروسيا وتركيا.