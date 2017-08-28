* ظريف سيزور نيويورك في سبتمبر لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة * زيارة مساعد وزير الخارجية للبنان كانت بناءة وسنشهد نتائجها على علاقات البلدين قريباً * العديد من الحكومات والشركات تتعاون مع ايران كدولة مستقرة وموثوق بها وذات طاقات كبيرة

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، استعداد ايران لأي تطور بشأن الإتفاق النووي كونها أنجزت التصاميم اللازمة من قبل وليس هنالك ما يدعو للقلق.

جاء ذلك في تصريح ادلى به قاسمي لوكالة انباء الاذاعة والتلفزيون الايرانية. واعلن بان وزير الخارجية محمد جواد ظريف سيقوم بزيارة الى نيويورك خلال ايلول /سبتمبر القادم لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة.

وقال: إن التخطيط اللازم للزيارة جار في الوقت الحاضر ونأمل بأن تكون لنا لقاءات ومحادثات بناءة على هامش الاجتماع فضلا عن الشؤون المتعلقة بمنظمة الامم المتحدة.

* زيارة روحاني الى نيويورك قيد الدراسة

وحول احتمال ان يقوم رئيس الجمهورية حسن روحاني بزيارة الى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للامم المتحدة، قال: إن هذا الموضوع قيد الدراسة في الوقت الحاضر وفيما لو اصبح محسوما سيتم الاعلان عنه من قبل مكتب رئاسة الجمهورية.

* زيارة اللواء باقري الى تركيا

وحول الزيارة التي قام بها رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى تركيا اخيرا، أشار قاسمي الى ان مثل هذه الزيارة لا سابق لها على هذا المستوى بين البلدين واضاف: إن الزيارة مؤشر الى ان العلاقات بين البلدين قد دخلت مرحلة جديدة.

وقال: إن زيارة اللواء باقري أثبتت بان العلاقات الايرانية التركية قد تخطت دورتها التكاملية في المجالات الأخرى وبإمكان البلدين الآن ان تكون لهما زيارات ولقاءات على هذا المستوى.

واوضح بانه تم خلال الزيارة طرح وبحث العديد من القضايا خاصة في مجال التعاون العسكري والقضايا التدريبية والحدودية وأحدث تطورات المنطقة لاسيما في مجال مكافحة الارهاب وصون الاستقرار.

* زيارة اردوغان الى طهران في جدول الاعمال

وحول زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الى ايران قال: إن اللواء باقري اجرى محادثات جيدة جدا مع السيد اردوغان حول القضايا الثنائية وان زيارته الى طهران مدرجة في جدول الاعمال ونأمل بأن تتم سريعا، وسنعلن عنها فور توفر الظروف وتحديد موعدها.

* مشاورات جابري انصاري في لبنان

واشار قاسمي الى زيارة مساعد الخارجية للشؤون العربية والافريقية حسين جابري انصاري الى لبنان ولقاءاته مع اكثر من 20 شخصية لبنانية من مختلف الاطياف والمكونات السياسية والدينية.

ووصف الزيارة بأنها كانت بنّاءة جدا واضاف: يمكننا ان نشهد في المستقبل النتائج الايجابية لهذه الزيارة في العلاقات الثنائية وحتى على مستوى القضايا الاقليمية.

* خطّطنا لأي حدث تجاه الإتفاق النووي

واكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية قائلاً: اننا وازاء أي وضع أو حدث بشأن الإتفاق النووي قد وضعنا الخطط اللازمة وليس هنالك ما يدعو للقلق بالنسبة لنا.

وحول المطالب الاميركية المتجاوزة للحد لفرض الضغوط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية من اجل تفقد المراكز العسكرية الايرانية قال: إن المطالب الاميركية المتجاوزة للحدود ليست قضية جديدة.

واضاف: إن الاميركيين سعوا لغاية الآن بأشكال أخرى عبر طرح بعض القضايا الهامشية ونكث العهود وممارسة الحرب النفسية – الاعلامية للحيلولة دون استفادة ايران من مزايا الإتفاق النووي.

وتابع قاسمي: انهم بطرحهم بعض القضايا الخاطئة والهامشية، يثيرون القلق لدى المصارف العالمية الكبرى سواء الاوروبية أو الآسيوية أو في سائر مناطق العالم وكذلك لدى أصحاب المؤسسات الاقتصادية والتجارية، كي لا تتمكن من التعاون مع ايران أو لا تستمر في التعاون معها في المجال الاقتصادي.

واضاف المتحدث: رغم ذلك فان العديد من الحكومات والشركات تتعاون مع ايران كدولة مستقرة وموثوق بها وذات طاقات كبيرة جداً وقد شهدنا خلال الاشهر الاخيرة وحتى الاسابيع الماضية في مجال العلاقات المصرفية والصناعية والنفطية امورا ايجابية بيننا وبين الدول الاوروبية والاسيوية وان المعيقات لم تكن مؤثرة في هذا الجانب.

واكد بان ايران تسعى بيقظة كاملة كي لا تضع أي ذريعة بيد المناوئين للإتفاق النووي سواء في اميركا أو سائر الدول، ومع ذلك فإننا على إستعداد لأي وضع بهذا الصدد.

* اميركا اليوم ليست اميركا الامس

وخاطب قاسمي مسؤولي الادارة الاميركية بان عليهم ان يعلموا بان اميركا اليوم ليست اميركا الامس، وليس بإمكانهم كما في السابق ان يوجهوا إتهامات لا أساس لها لدولة رائدة في مجال مكافحة الارهاب وداعمة للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم وان يخلقوا المشاكل لبلدنا.

وقال: إن دول المنطقة والعالم تدرك جيدا الحقيقة الناصعة للجمهورية الاسلامية الايرانية وان محاولات التخويف من ايران (ايران وفوبيا) لن تفيدهم في شيء لذا فمن الأفضل لهم الإهتمام في أجواء واقعية وبمزيد من العقلانية بقضايا المنطقة ومكانة وثقافة الشعب الايراني.

* تأسيس الدائرة الاقتصادية في وزارة الخارجية

واعلن المتحدث باسم الخارجية حول اولويات برامج وزير الخارجية في المرحلة الجديدة، بان التخطيط يجري لتأسيس دائرة للدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية.

وقال: انه على سفاراتنا ان تتمكن من أداء مهامها بصورة أفضل من السابق في معرفة الطاقات الاقتصادية للدول ومساعدة القطاعين الخاص والحكومي في إجتذاب الرساميل وتعزيز الصادرات وكذلك إقتناء التكنولوجيا اللازمة غير الموجودة في البلاد.

ونوه الى ان مهمات الكثير من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الايرانية تنتهي قريبا لذا ستكون هنالك خلال الأشهر القادمة تغييرات وتعيينات جديدة على هذا مستوى.