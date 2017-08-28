* البيشمركة تكشف عن موعد إنطلاق عمليات تحرير الحويجة * الحشد الشعبي يقصف تجمعًا لداعش شمال صلاح الدين * تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من بغداد

بغداد/نافع الكعبي - لليوم التاسع على بدء معركة تحرير قضاء تلعفر، شنت القوات العراقية هجوماً واسعاً على ناحية العياضية آخر معاقل تنظيم داعش في البلدة، بعدما أكملت خلال الساعات الماضية تطويقها من جميع الجهات، وحررت القرى حولها، فيما أعلن قائد عسكري عراقي بارز، أن" القوات العراقية في جهاز مكافحة الارهاب قتلت 225 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات تحرير القضاء، في حين قرر المجلس الوزاري للأمن الوطني اتخاذ إجراءات لتأمين الحدود العراقية مع سوريا، بعد ترحيل عناصر داعش من الحدود السورية اللبنانية إلى بلدة البوكمال قرب الحدود مع العراق.

وكان قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أعلن عن تحرير جميع أحياء مدينة تلعفر مركز القضاء، ولم تتبقَ سوى ناحية العياضية. وأضاف: إن قطعات فرقة المشاة السادسة عشرة أنجزت تحرير قرى العلولية وخويتله وكصير والهارونية والفقة وقبك، فضلاً عن حقول الدواجن والصاجعة والتمارات ومعسكر الكسك وتل محمد والوائلية ومعمل غاز تلعفر". وتابع: إن قطعات الفرقة حررت كذلك قلعة الحدود ومعمل جص تلعفر والبشار والنخوة شرق العياضية، فيما تمكنت من فتح طريق الكسك باتجاه تلعفر".

ولفت يار الله، الى أن القوات العراقية في جهاز مكافحة الارهاب قتلت 225 من عناصر داعش خلال عمليات تحرير قضاء تلعفر شمال غربي الموصل400 (كيلومتر شمالي بغداد).

وأضاف: إن الموقف العسكري لعمليات قادمون ياتلعفر للمحور الجنوبي الغربي لقوات مكافحة الارهاب منذ انطلاق العملية في العشرين من الشهر الجاري، أسفرت عن قتل 217 إرهابياً و8 قناصين وتدمير 21 مركبة مفخخة وتفكيك3 مركبات مفخخة وتفكيك وتفجير 105عبوات ناسفة وتفكيك وتفجير 15 منزلا مفخخا وتدمير10مواضع دفاعية وتدمير وردم ستة أنفاق والاستيلاء على عدد من الاسلحة والاعتدة وأجهزة الاتصالات والعجلات”.

* خطط تأمين الحدود مع سوريا

من جهته، ناقش المجلس الوزاري للأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي سير عملية تحرير تلعفر والتقدم الكبير للقوات بتحرير الجزء الأكبر من القضاء، إضافة إلى الاستعدادات لتحرير بقية المناطق.

كما بحث المجلس الخطط الموضوعة لتأمين الحدود العراقية السورية، واتخذ مجموعة من التوجيهات في ما يخص إعادة النازحين إلى المناطق المحررة في محافظة نينوى.. ووافق على توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العسكري بين وزارتي الدفاع العراقية والكرواتية، كما جاء في بيان صحافي للمكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء الليلة الماضية وتابعته "وسائل إعلام".

جاءت الاستعدادات العراقية هذه لتأمين الحدود مع سوريا إثر إعلان حزب الله اللبناني الأحد، أن" قافلة عناصر تنظيم داعش وعائلاتهم ستّتجه إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور، وفق ما تمّ الإتفاق عليه.

* الحشد الشعبي يدكّ تجمعًا لداعش شمال صلاح الدين

وفي صلاح الدين، أعلنت قوات الحشد الشعبي، مقتل أربعة دواعش بقصف تجمع لهم شمال صلاح الدين. وذكر إعلام الحشد الشعبي أنّ "القوة الصاروخية التابعة للواء التاسع والعشرين في الحشد استهدفت تجمعًا لعناصر "داعش" في مفرق الزوية شمال صلاح الدين". وأضاف أن "القصف أسفر عن قتل أربعة من عناصر داعش وإحراق عجلة تابعة لهم".

وتشهد مناطق شمال صلاح الدين، خروقات أمنية متكررة، تتمثل في هجمات لتنظيم داعش على مقرات لقوات أمنية، في الوقت الذي تقوم فيه القوات الأمنية بعمليات عسكرية لتطهير تلك المناطق.

وفي الأنبار، اعلن قائد عمليات الأنبار اللواء الركن محمود الفلاحي، الاثنين، عن الاستيلاء على عجلتين لـ"داعش" شرق الرطبة.

وقال الفلاحي في حديث لـ السومرية نيوز: إن ثلاث عجلات حمل لداعش حاولت التقرب من الطريق الدولي السريع بالقرب من منطقة الصكار شرق مدينة الرطبة 310كم غرب الرمادي".

وأضاف الفلاحي: قوة من قطعات الفرقة الأولى فتحت النار على العجلات التابعة لداعش وتم الاستيلاء على اثنين منها، فيما لاذت العجلة الثالثة بالفرار في عمق الصحراء".

* تفجيرات إرهابية استهدفت مناطق متفرقة من بغداد

وفي العاصمة، أفاد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، محمد الربيعي، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، الاثنين 28 أغسطس/آب، باستشهاد وإصابة 13 مدنياً، إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت منطقة شعبية شرقي العاصمة.

وأوضح الربيعي، أن" سيارة مفخخة انفجرت في منطقة جميلة التابعة لمدينة "الصدر"، شرقي العاصمة بغداد، وأسفر عنها استشهاد ثلاثة مدنيين أحدهم توفي في المستشفى.

وأضاف: إن الانفجار أسفر عن إصابة 10 مدنيين بجروح متفاوتة، بينهم عنصران من القوات اﻻمنية" إصاباتهم خطرة جداً.

وفي الاثناء، أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين 27 أغسطس/آب، بأن أربعة أشخاص استشهدوا وأصيب ثمانية آخرون بانفجار عبوة ناسفة جنوبي بغداد.

وقال المصدر: إن عبوة ناسفة انفجرت الاثنين، في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد، ما إدى إلى استشهاد أربعة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة"، وذلك وفقاً لموقع "السومرية نيوز".

وأضاف المصدر: إن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثث إلى الطب العدلي والجرحى إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

كما أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الاثنين، بأن موظفا في وزارة العدل قتل بهجوم مسلح غربي بغداد.

وقال المصدر في حديث صحافي: إن مسلحين مجهولين هاجموا موظفا في وزارة العدل لدى مروره بسيارة على الطريق السريع قرب منطقة الغزالية غربي بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

وشهدت العاصمة بغداد، يوم الأحد، تفجيرات بسيارات مفخخة استهدفت مناطق متفرقة من جانب الكرخ، وأسفر عن سقوط عدد من المدنيين.

الى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، اعتقال مسؤول مفرزة الاغتيالات بـ"داعش" شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان: إن قوة من مقر اللواء 22 تمكنت، من إلقاء القبض على إرهابي يشغل منصب ما يسمى معاون آمر مفرزة الاغتيالات في عصابات داعش الإرهابية، في قضاء الطارمية شمالي بغداد".وأضافت: إن عملية الاعتقال تمت بناء على معلومات استخبارية".

* محافظ كركوك: الاستفتاء سيجري في المحافظة بموعده المقرر

أكد محافظ كركوك نجم الدين كريم، الاثنين، ان الاستفتاء سيجري بموعده المحدد في الخامس والعشرين من شهر ايلول المقبل، مشيرا الى ان "احلام الفاشلين في ضرب التعايش في كركوك لن ترى النور".

وقال كريم في بيان: إننا لا نعرف توجهات الحكومة الاتحادية اتجاه وجهة العمليات العسكرية القادمة، ونبارك في الوقت نفسه بتحرير قضاء تلعفر"، لافتا الى ان "الاصوات النشاز التي تتحدث كذبا على كركوك هي اصوات تحاول دوما النيل من كركوك وضرب التعايش السلمي بين مواطنيها".

وكشف مصدر مطلع في محافظة كركوك، السبت (25 اب 2017) ان مجلس محافظة كركوك وضع على جدوله طلب محافظها نجم الدين كريم للتصويت على مشاركة المحافظة في استفتاء اقليم كردستان، فيما أكد ان هناك موافقة لكتلة التآخي بالتصويت على مشروع القرار.

من جهة ثانية أكد عضو قيادة حزب العمال الكردستاني ديار غريب، الإثنين، اعتقال عناصر من المخابرات التركية كانت تخطط لإغتيال قادة الحزب في حدود محافظة السليمانية.

وقال غريب في تصريحات لوسائل إعلام تابعة لحزب العمال الكردستاني وإطلعت عليه، نقلها موقع (السومرية نيوز): تم القبض على عناصر من المخابرات التركية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم الإعلان عن تلك العملية كي لا توجه الإتهام الى أهالي كردستان والإتحاد الوطني الكردستاني ومسؤولي المنطقة".

وأضاف غريب: أن تلك العناصر كانت تخطط لإغتيال قادة بارزين لحزب العمال الكردستاني في حدود إدارة محافظة السليمانية".

وتأتي هذه المعلومات عقب قرار الحكومة التركية بإغلاق مكتب الاتحاد الوطني الكردستاني في أنقرة ومغادرة ممثله بهروز كلالي تركيا بالعودة إلى السليمانية.

وتشير المصادر الإعلامية في إقليم كردستان إلى أن ازمة سياسية اندلعت بين تركيا والاتحاد الوطني الكردستاني عقب حادث اختطاف مواطنين اتراك في منطقة دوكان قرب السليمانية من قبل حزب العمال الكردستاني قبل عدة أيام.

* البنك الدولي يتفق مع العراق على دعم استقرار المناطق المحررة

شاركت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاثنين في الورشة الخاصة عن المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في العراق يقيمها البنك الدولي في فندق الرشيد ببغداد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان صحفي، الإثنين، ان " الورشة ستتناول التعريف بمفهوم [المشروع الطارئ لدعم الاستقرار والصمود في العراق] ومكوناته الرئيسية والهادفة الى معالجة القضايا الهامة والملحة في المناطق المحررة من عصابات داعش، مبينا ايضا ان الورشة ستستعرض الدروس المستفادة من الخبرات الدولية المشابهة".

واكد منعم ان " الهدف من المشروع هو توفير شبكة امان اجتماعية اضافية لأبناء المناطق المحررة من داعش الارهابي.

واوضح " كما سيوفر اموالا لفئة الشباب لافتتاح مشاريع خاصة بهم تمكنهم من اعالة انفسهم وعوائلهم، وايضا يمثل البرنامج اختبارا جديا لجهود وزارة العمل الخاصة بالبرنامج التجريبي للإعانات النقدية المشروطة من اجل توسعته بعد ان تم اختيار منطقة الصدر2 كمنطقة تجريبية لتنفيذ البرنامج".