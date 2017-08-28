في تصعيد مفاجئ بين المغرب والجزائر، أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، على أن العلاقات بين بلاده والجزائر دخلت نفقا مسدودا على جميع المستويات.

وأوضح بوريطة، في حديث أجرته معه صحيفة "جون أفريك"، أن "العلاقات مع الجزائر لا تعرف أي تطور"، مشددًا على أنه لم تكن هناك أي زيارة ثنائية بين الجزائر والمغرب منذ أكثر من سبع سنوات، مضيفًا: "التنسيق، دخل في طريق مسدود على جميع المستويات، فإجتماعات اتحاد المغرب العربي لا تنعقد، والمغرب العربي يبقى المنطقة الأقل اندماجا في القارة".

وشدّد بوريطة، على أن بلاده مستعدة للتعامل مع جميع البلدان الأفريقية التي لا تبدي عداء للسيادة المغربية، على الرغم من أنها ورثت مواقف تعود لفترة متجاوزة حول الصحراء المغربية.

وتأتي تصريحات بوريطة، بعد أيام من برقية تهنئة بعث بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة احتفال المغرب بذكرى عيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب.