أحبطت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني محاولة ناقلة وقود تهريب مواد نفطية من البلاد، في منطقة أبي كامش (غرب) القريبة من الحدود الليبية التونسية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الليبية (تابعة لحكومة الوفاق) عن المتحدث باسم قوات البحرية في البلاد العميد أيوب قاسم، الإثنين، قوله إنّ "عملية ضبط الناقلة تمت خلال محاولة تهريب 6 ملايين لتر من الوقود".

ولفت قاسم إلى أن الناقلة التي تم إيقافها كانت ترفع علم ليبيريا، وتحمل اسم "ليفنتي"، وتعود ملكيتها ليوناني (لم يذكر اسمه)، وأشار إلى أن طاقم الناقلة يضم 20 شخصًا يحملون الجنسية الفلبينية.

ووفق المصدر نفسه، تم توجيه الناقلة نحو قاعدة طرابلس البحرية، لـ "إجراء تحقيقات مبدئية مع طاقمها، تمهيدًا لإحالتها وطاقمها لمكتب النائب العام".

ولفت إلى أنه سبق أن صدرت مذكرة قبض من النائب العام بحق الناقلة نفسها، ما يؤكد أن "لها سوابق وهناك من يتعاون معها من بائعي الضمير داخل ليبيا"، على حدّ تعبير المصدر.