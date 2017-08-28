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رقم الخبر: 201536 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 18:34 الاقسام: عربيات  
مصر ترحل أجانب لـ"أسباب أمنية"
والجيش يقضي على 7 تكفيريين بينهم اثنان من القيادات في سيناء

مصر ترحل أجانب لـ"أسباب أمنية"

رحلت السلطات المصرية 5 أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، تنفيذا لقرار أصدره وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، لأسباب أمنية تتعلق بـ"الصالح العام".
ونص القرار على ترحيل 5 أشخاص، يحملون الجنسيات السورية والألمانية والفرنسية والأميركية والصينية، خارج البلاد، فيما لم يحدد القرار إبعادهم بشكل نهائي أم ترحيلهم لفترة محددة.
وجاء في الجريدة الرسمية، الاثنين، أن مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وجه بتنفيذ قرار وزير الداخلية بإبعاد الأشخاص الخمسة.
ولم تكشف وزارة الداخلية عن تفاصيل وقائع محددة اتخذت بموجبها قرار الترحيل.
من جانب آخر أكد العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، أنه إستمراراً لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية إستهداف البؤر الإرهابية بشمال سيناء.
ونجحت القوات في اكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء، و القضاء على 7 تكفيريين شديدي الخطورة منهم 2 من قيادات العناصر الإرهابية .
هذا وتواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها لتطهير باقي البؤر الإرهابية ودحر الإرهاب بشمال سيناء             
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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