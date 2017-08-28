أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو مساعدة الكويت في حل الأزمة القطرية، مؤكدًا في الوقت نفسه أن بلاده لا تنوي التنافس مع أحد في مسألة تسوية الأزمة الخليجية.

وقال لافروف الذي يزور الكويت حاليا "نحن ندعم المبادرة الكويتية، لكننا لا نريد منافسة أحد، لدينا بالفعل علاقات طيبة مع كل الدول التي وجدت نفسها في هذا الوضع الصعب، ونحن ننطلق من أن المبادرة الكويتية تستحق دعم كل من يستطيع التأثير إيجابيًا على الوضع".

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد أعلنت قطعهم العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وطالبتها بتنفيذ مطالب عدة على رأسها "وقف دعم الإرهاب" وإغلاق قناة "الجزيرة".

ولعبت الكويت دورا بارزا في محاولة تهدئة الأوضاع والوصول إلى صيغة مشتركة ترضي الأطراف كافة لعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الدول المنخرطة في الأزمة.