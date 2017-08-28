افاد الإعلام الحربي الاثنين، ببدء خروج مسلحي داعش من جرود القلمون الغربي باتجاه دير الزور بعد أن قاموا بإحراق مقارهم. يأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي تضمن الكشف عن استشهاد العسكريين الذين كانوا مخطوفين لدى داعش.

وقال مصدر محلي إن الحافلات التي تقلّ عائلات عناصر داعش في القلمون الغربي وصلت إلى نقطة التجمع المتفق عليها في منطقة الروميات للخروج من هناك نحو البوكمال في ريف دير الزور. وأضافت أن من بين هؤلاء 112 شخصاً قدموا من عرسال اللبنانية من أجل إجلائهم.

وكان الإعلام الحربي أفاد بأنّ مسلحي داعش بدأوا بالخروج عبر الحافلات عبر معبر الشيخ علي-الروميات ومنه إلى ريف دير الزور.

وقام عناصر التنظيم بإحراق مقراتهم بالتزامن مع وصول 17 حافلة و10 سيارات تابعة للهلال الأحمر السوري إلى جرود قارة لإجلاء نحو 350 مسلحاً من داعش مع عائلاتهم.

ويأتي ذلك تنفيذاً للاتفاق الذي أعقب إنجازات الجيشين اللبناني والسوري والمقاومة في عمليتي "فجر الجرود" و"إن عدتم عدنا".