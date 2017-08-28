في الوقت الذي تسعى فيه الفنادق إلى توفير كل سبل الاسترخاء والراحة لنزلائها من أجل تكوين سمعة جيدة عن المكان وزيادة الأرباح، إلا أن فندق تايلندي جاء بفكرة غريبة وغير مطروقة عبر تصميم المكان على شكل (سجن)!

الفندق الغريب من نوعه والذي أُطلق عليه اسم (Sook Station)، تم افتتاحه وسط العاصمة بانكوك. ويُتيح الفندق لنزلائه تجربة قضاء ليلة في زنزانة والعيش خلف القضبان طيلة فترة نزولهم في المكان! وذلك مقابل 30 جنيه استرليني لليلة الواحدة.

الفندق يُحاكي تصميم السجون بطريقة دقيقة للغاية! فقد تم تصميمه محاطاً بأسلاك شائكة ومساحة غرف صغيرة نسبياً لا تتعدى الواحدة منها 8 أمتار.

كما أن الأسرَّة في الفندق مصممة على شكل طوابق على غرار أسرَّة السجناء. ويُحيط بالغرف والأسرَّة قضبان معدنية كما لو كانت زنزانة حقيقية! أما الأكثر غرابة، هي أن إدارة السجن تقوم بفرض حظر تجوُّل وإطفاء للأضواء في فترة الليل تماماً كالسجون الحقيقية!

لا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن أحد إجراءات الحجز في الفندق تتضمن التقاط صورة للنزيل كما لو أنه سجين يحمل بطاقة تعريفية (mugshot). كما يرتدي النزلاء ملابس مخططة بالأبيض والأسود تُشبه ملابس المساجين! وبدلاً من الحصول على مفتاح غرفة، يحصل النزيل على رقم سجين!

إلا أن فندق (Sook Station) يختلف عن السجون الحقيقية باحتوائه على غرفة استرخاء للنزلاء ومزايا أخرى. لكن الحمامات فيه مشتركة كما لو كنتَ في سجن حقيقي!

فهل لديك الفضول لتجربة قضاء ليلة بين القضبان في هذا الفندق الغريب!