إذا ابتُليت بوظيفة صعبة وتشعرك بالضجر من الحياة كلها، وإذا كنت من النوع الذي لا يكف عن الشكوى من وظيفته المملة، فهناك وظيفة سنعرفك عليها ستغير رأيك كلياً في وظيفتك وربما ستجد أنها رائعة في المقارنة، فإما أنك ستحبها أكثر أو ستكرهها أكثر.

في العالم الذي نعيش فيه يوجد بعض الوظائف بعضها غريب والبعض الآخر طريف والثالث مثير للإشمزاز ولكنها تظل وظائف حقيقية، يكسب أصحابها من وراء تأدية هذه الأعمال دخلاً معقولاً، او قل دخلاً ممتازاً فى بعض الأحيان!

فمثلاً، تقدم الشركة البريطانية Rent a Mourner وظيفة تجلب لك 70 دولارا خلال ساعتين، وهي أن يتم أستئجارك لحضور جنازة والبكاء فيها متأثراً برحيل ذلك الشخص.

هذه الشركة مركزها (ايسيكس) في انجلترا ويقف الموظفون المستأجرون إلى جانب بعضهم البعض مدعين أنهم أصدقاء المتوفي كي يظهر عدد الحاضرين للجنازة كبيراً، في حال لم يكن المتوفي لديه معارف كثيرة، وفق ما أشار صاحب الشركة (إيان بوبرتسون) الذي بدأ في العمل في الشركة عام 2012.

وكي يتعرف الممثلون على بعضهم وكي لا يظهروا أي نوع من الشك بأنهم أصدقاء المتوفي، فإنهم يحصلون على ملخص لسيرة حياة الراحل وأقاربه كي يستطيعوا التحدث إلى الآخرين في المأتم، ويختلطون بالموعوين.

الفكرة ما زالت جديدة في بعض الدول، لكن في دول أخرى مثل بعض الدول الإفريقية والصين وبعض الدول المتوسطية فإن استئجار (الندّابين) هو تقليد.