أعلنت عائلة بريطانية عن وظيفة شاغرة لمربية أطفال براتب مغر يصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني (130 ألف دولار) لكن بشرط واحد هو السفر مع الأسرة بشكل دائم.

وبحسب موقع (إندي 100)، تبحث هذه العائلة المكونة من 6 أفراد، منهم 4 أطفال بعمر عامين و5 و7 أعوام و15 عاما، عن مربية أطفال ستحصل على راتب مغر وستتناول وجبات طعام فاخرة في مطاعم حاصلة على نجمة ميشلان العالمية، وستُمنح فرصة قيادة السيارات الفاخرة التي تملكها الأسرة.

وأفاد الموقع أن العائلة وضعت شرطاً واحداً حتى تتمتع المربية بكل هذه المزايا، حيث تملك الأسرة منزلاً في كل من لندن وبابادوس وكيب تاون وأتلانتا، وعلى المرشحة المناسبة أن تكون على استعداد للسفر والتنقل بشكل دائم بين هذه المدن.

وتجد كل مرشحة الأمر طبيعياً، لكن الأمور تصبح أكثر صعوبة وتعقيداً عندما تعرف أن الأسرة تسافر 3 مرات كل أسبوع في الكثير من الأحيان، وهي مطالبة بمرافقتهم في كل مرة.

وإلى جانب القبول بهذا الشرط يجب أن تكون المربية حاصلة على شهادة في علم نفس الطفل وليس لديها أطفال فيما حدد الحد الأدنى للخبرة المطلوبة بـ15 سنة على الأقل. ويجب أن تملك المرشحة المناسبة للوظيفة الحد الأدنى من مهارات الدفاع عن النفس وفي حال عدم توفرها، ستقوم الأسرة بتقديم دورة تدريبية للمربية عل حسابها.