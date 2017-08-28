أقيمت مسابقة مصارعة الروبوت على هامش مؤتمر الروبوت العالمي الأحد في بكين حيث جلب أصحاب الروبوتات أجهزتهم الخاصة للاستمتاع بمشاهدتها وهي تتصارع وتحاول الفوز باللقب.

وقال لين يو (21 عاماً) الذي يشارك في المسابقة من جامعة تشونغشينغ للفنون والعلوم وأحد الفائزين في المباراة النهائية، (نتحكم فيها (الروبوتات) بإستخدام تقنية البلوتوث ونخلق تزامنا بينها وبين الأذرع البشرية باستخدام التشفير).

وشارك في المسابقة 330 فريقاً من أنحاء الصين في إطار المؤتمر العالمي للروبوت. ويشهد المؤتمر أيضاً مشاركة عارضين من قطاعات مختلفة في مجال أبحاث الروبوت لتقديم أعمالهم وابتكاراتهم.

ويعقب المؤتمر مسابقات متنوعة منها سباق الطائرات بدون طيار ومسابقة تصميمات الشباب.

وانبهر الحضور أثناء المسابقة بالمستوى المتطور لبعض الروبوتات المشاركة.

ولا تزال الصين أحد أكبر أسواق صناعة الروبوتات في ظل الطلب المتنامي على مثل هذا النوع من المنتجات.