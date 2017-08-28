وأوضحت المصادر أن السلطات البريطانية قامت بإخلاء شاطئ في مقاطعة شرق ساسكس جنوبي البلاد، بعد تلقي شكاوى من المواطنين تتعلق بأعراض تنفسية وعينيه، ودعت السلطات السكان إلى البقاء داخل منازلهم، وتجنب التواجد على الشواطئ المحلية. وقال مصدر في الشرطة: إن السحابة وصلت من البحر، إلا أن مصدرها لم يتم تحديده بعد.