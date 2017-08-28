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رقم الخبر: 201528 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 18:12 الاقسام: دوليات  
233 مصابا جنوبي بريطانيا جرّاء "سحابة كيميائية"

233 مصابا جنوبي بريطانيا جرّاء "سحابة كيميائية"

أصيب 233 شخصا على الأقل بعدما غطت "سحابة كيميائية" الساحل الجنوبي لبريطانيا، يوم 27 أغسطس/آب، بحسب مصادر إعلامية.

 وأوضحت المصادر أن السلطات البريطانية قامت بإخلاء شاطئ في مقاطعة شرق ساسكس جنوبي البلاد، بعد تلقي شكاوى من المواطنين تتعلق بأعراض تنفسية وعينيه، ودعت السلطات السكان إلى البقاء داخل منازلهم، وتجنب التواجد على الشواطئ المحلية. وقال مصدر في الشرطة: إن السحابة وصلت من البحر، إلا أن مصدرها لم يتم تحديده بعد.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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