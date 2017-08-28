الامن الآذربايجاني يقتل داعشيا خطط لهجمات أعلن جهاز أمن الدولة (SSS) في آذربايجان، يوم الاثنين، أنه تمكن من تصفية أحد المتطرفين في مدينة اسماعيلي، كان يعد لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد.