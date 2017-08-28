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رقم الخبر: 201526 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 18:10 الاقسام: دوليات  
الامن الآذربايجاني يقتل داعشيا خطط لهجمات

الامن الآذربايجاني يقتل داعشيا خطط لهجمات

أعلن جهاز أمن الدولة (SSS) في آذربايجان، يوم الاثنين، أنه تمكن من تصفية أحد المتطرفين في مدينة اسماعيلي، كان يعد لتنفيذ هجمات إرهابية في البلاد.

وجاء في بيان الأمن: كشف جهاز الأمن القومي في آذربايجان، في سياق تحقيقاته لمكافحة الإرهاب، مواطنا آذربايجانيا يحمل فكرا دينيا متطرفا، ويدعى جوادوف ياشار أوكتاي أوغلو، كان يشارك في عمليات قتالية مع الجماعات المسلحة غير المشروعة وفي تنظيم هجمات إرهابية خارج حدود أذربيجان. انضم مؤخرا إلى منظمة داعش الإرهابية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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