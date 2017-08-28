قال سفير أندونيسيا في إيران: ان حجم التبادل التجاري بين إيران وأندونيسيا خلال العام الماضي (2016 ) بلغ 338 مليون دولار، وفي حال استمرار الوتيرة التصاعدية سيصل حجمه الى 600 مليون دولار خلال العام 2017.

وأكد أوكاتاونيو علي مودين، خلال إجتماعه الى حرفيي محافظة يزد الذي عقد يوم الأحد في مقر فرع غرفة التجارة لهذه المحافظة، أكد مودين على قدرات البلدين الاقتصادية، وقال: على الرغم من ان حجم التبادل التجاري بين إيران وأندونيسيا للعام 2016 لم يلب توقعاتنا، إلا أن هذا المؤشر شهد ارتفاعاً بنسبة 28 بالمئة مقارنة بالعام الذي سبقه. كما أشار الى تضاعف التبادلات التجارية بين إيران وأندونيسيا خلال الشهرين الأولين من العام الجاري الايراني الجاري (بدأ في 21 آذار/ مارس الماضي) بسبعة أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي، وأضاف: كان متوسط التبادل التجاري للسلع بين البلدين خلال هذين الشهرين 70 مليون دولار.

وقال سفير أندونيسيا: في حال بلوغ متوسط التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري 50 مليون دولار شهرياً، ستصل قيمة التبادلات التجارية للسلع بين البلدين 600 مليون دولار في نهاية العام الجاري.

وصرح علي مودين: ان أحد المواضيع الهامة في العلاقات بين البلدين هو التبادل المالي والبنكي ولهذا اختص بنك في جاكارتا بصورة خاصة في هذا المجال. وأردف: ان المواد الغذائية كأنواع التمور والألبان وسائر المحاصيل الزراعية والسجاد الى جانب منتجات الطاقة والنفط وكذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد من الطاقات الإنتاجية لمحافظة يزد التي من شأنها أن توفر الأرضية الملائمة للنشاط الإقتصادي المشترك للبلدين. مضيفاً: في سياق زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، أتيح حديثاً إمكانية السفر المباشر من طهران الى جزيرة بالي الأندونيسية ويستغرق 8 ساعات مما يساهم في تطوير العلاقات السياحية للبلدين، وقال: ان 16 مشروعاً إقتصادياً مشتركاً بين البلدين خاصة في مجال الهياكل والطاقة قيد التنفيذ حالياً.

وفي بداية الإجتماع، أشار رئيس فرع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في محافظة يزد الى القدرات التجارية الكامنة لإيران خاصة محافظة يزد، وقال: ان وقوع محافظة يزد على طريق الحرير وموقعها الإستراتيجي يجعلها تتمتع بظروف مميزة في إيران.

وتابع محمد رضا قمي: ان محافظة يزد تحتل المركز الرابع بين المحافظات الصناعية والغنية بالمعادن في إيران وتتمتع بتاريخ عريق في مجال صناعة النسيج وقد تم تسجيلها مؤخراً في قائمة التراث العالمي (اليونسكو) بسبب طاقاتها السياحية الغنية.