أكدت البحرية الأمريكية يوم الاثنين، إنها انتشلت جثث جميع البحارة العشرة الذين قتلوا بعد اصطدام المدمرة جون إس.

مكين بسفينة تجارية في منطقة قرب سنغافورة وماليزيا. وقع التصادم بين المدمرة المزودة بصواريخ موجهة وناقلة النفط (ألنيك إم.سي) بينما كانت المدمرة الأمريكية في طريقها إلى سنغافورة في زيارة روتينية للميناء. وقال الأسطول السابع الأمريكي في بيان على موقعه الإلكتروني: انتشل غواصون من البحرية الأمريكية ومشاة البحرية الآن جميع رفات البحارة العشرة.