سمح المدعون الاتحاديون في ألمانيا للشرطة يوم الاثنين، بمداهمة منزلي ومقري عمل شخصين يشتبه في تخطيطهما لأعمال عنف خطيرة تهدد الدولة.

وذكر مكتب المدعي الاتحادي في بيان إن المشتبه بهما ساورهما الخوف من أن سياسات الهجرة الألمانية ستتسبب في إفقار البلاد لذا شرعا في تخزين الغذاء والذخيرة والتخطيط لهجمات. وقال البيان: اعتبر المشتبه بهما الأزمة التي خشيا من تفاقمها فرصة لاحتجاز رهائن من ممثلي اليسار وقتلهم بأسلحتهما. وأضاف أن المداهمات ستجري في ولاية مكلنبرج فوربومرن شرق البلاد.