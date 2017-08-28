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رقم الخبر: 201522 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 18:06 الاقسام: اقتصاد  
تصدير ما قيمته 3 مليارات دولار من المعادن الإيرانية
في 3 أشهر

تصدير ما قيمته 3 مليارات دولار من المعادن الإيرانية

قال مساعد وزير الصناعة والمناجم والتجارة: إن إيران قامت بتصدير ما قيمته 3 مليارات دولار من المعادن خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الايراني الجاري (يبدأ في 20 آذار/ مارس).

وفي مؤتمر صحفي عقده على هامش إجتماع ممثلي الشركات الناشطة في مجال المعادن بمحافظة أردبيل (شمال غرب) يوم الأحد، قال جعفر سرقيني: إن من المتوقع أن يتجاوز تصدير إيران من المعادن حتى نهاية العام الجاري مبلغ 9 مليارات دولار. وأشار إلى أن مجموع ما تم تصديره من المناجم خلال العام الماضي بلغ 6ر6 مليار دولار. وأضاف: بإستثناء الفحم الحجري والمنغنيز التي يتم استيرادها بنسبة قليلة إلى إيران، فان جميع المنتجات المعدنية المستخرجة من المناجم الإيرانية تغطي حاجة المصانع الإيرانية ويمكن تصدير الفائض منها. ولفت إلى أن هناك 10 آلاف منجم مرخص يعمل في إيران وينتج 392 مليون طن من أنواع المعادن.

 
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