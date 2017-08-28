ضرب طفل أمريكي المثل في الشجاعة والتضحية عندما قرر إنقاذ رضيعين لم يتجاوزا العامين من الغرق في مسبح، على الرغم من حداثة سنه وأنه لا يستطيع السباحة من الأساس.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن طفلاً يدعى برانسون لي، من ولاية لويزانا الأمريكية، رأى ابني عمومته التوأم، عمرهما 21 شهراً، إيزاك وكانا يصارعان الغرق في مسبح خلف بيت العائلة، فلم يتردد برانسون ابن الستة أعوام في إلقاء نفسه في المسبح لإنقاذ الرضيعين.

راح برانسون يصيح طلبا النجدة بعد أن نجح في إخراج الرضيعين من المسبح، فسمعه والد ووالدة الرضيعين، التي تقول: ركضنا في اتجاه صوت برانسون وفوجئنا برضيعينا ملقيان على جانب حمام السباحة بلا حراك وقد تحول لون جسديهما للأزرق.

هرع والد الطفلين إلى إجراء الإسعافات الأولية، ومحاولة إنعاش الرئتين لعودة التنفس مرة أخرى، بالفعل بعد نحو 30 ثانية بدأ الطفلين في التنفس مرة أخرى.