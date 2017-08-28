أشار مسؤول تجاري الى إستضافة طهران للدورة الثانية للمعرض التجاري الصيني، وقال: ان مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين الجانبين.

وأضاف كيان معتمدي كيا، الإثنين، ان ايران تعتبر قطباً إقليمياً للتجارة والتبادل المالي في الشرق الأوسط وان الكثير من الشركات المعروفة فتحت مكاتب تمثيل لها في العاصمة طهران. وأشار معتمدي كيا الى ماضي العلاقات التجارية بين الصين وإيران، وقال: ان البضائع الصينية باتت تشكل اليوم 49 بالمئة من إجمالي ما تستورده ايران، مؤكداً (نحن ندعو المنتجين الصينيين لزيارة إيران للبحث في سبل تطوير العلاقات الإقتصادية والتجارية والثقافية بين البلدين أكثر فأكثر).

وأوضح ان هذا المعرض يشكل فرصة إستثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية. وأضاف: ان دائرة الجمارك الصينية أعلنت في النصف الأول من عام 2017 عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 31% مقارنة بما كان عليه في ذات الفترة من العام الماضي. وأوضح انه تم خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الصيني، شي جين بينغ، الى إيران العام الماضي، الإتفاق على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 600 مليار دولار.

يذكر أن ما يزيد عن 200 شركة صينية كبرى ستعرض للزوار آخر إنجازاتها ومنتجاتها في مختلف المجالات بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والملابس والمنسوجات والتصميمات الداخلية وقطع غيار السيارات ومعدات الإنارة وأجهزة الطباعة والتغليف والبلاستيك.

وسيقام المعرض في الفترة من 19 لغاية 22 أيلول/ سبتمبر القادم.