تراجعت أسواق النفط، الاثنين، بعدما ضرب الإعصار هارفي ساحل خليج المكسيك في الولايات المتحدة مطلع الأسبوع مما أدى لتوقف العمل في هيوستون ومينائها، كما تعطل عدد من المصافي وجزء من إنتاج الخام.

وسجلت أسعار البنزين أعلى مستوياتها في عامين، إذ أدت السيول العارمة الناجمة عن الإعصار لإغلاق مصاف على ساحل خليج المكسيك. وفي أسواق الخام، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي مع إغلاق مصاف أمريكية بما قد يقلص الطلب على الخام الأمريكي، ونزلت عقود برنت أيضاً متخلية عن مكاسبها الناجمة عن إغلاق خطوط أنابيب في ليبيا مطلع الأسبوع.

وهارفي أقوى إعصار يضرب تكساس فيما يزيد على 50 عاماً، وأسفر عن مقتل شخصين على الأقل وحدوث سيول عارمة. وفي أسواق النفط العالمية، نزل خام القياس العالمي مزيج برنت سبعة سنتات ما يوازي 1ر0 في المئة إلى 34ر52 دولار للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً ما يعادل 7ر0 في المئة عن سعر آخر تسوية إلى 50ر47 دولار للبرميل.

أما الذهب، فصعد لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مع تكبد الدولار خسائر بعدما لقي اليورو دعماً في تعليقات رؤساء بنوك مركزية رئيسية خلال اجتماع بشأن السياسة الاقتصادية في الولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 51ر06 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 5ر0 بالمئة إلى 60ر1297 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوى منذ 18 أغسطس/ آب عند 58ر1298 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وزاد الذهب 4ر0 بالمئة في الجلسة السابقة. وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/ كانون الأول 4ر0 بالمئة إلى 90ر1302 دولار للأوقية.

وفي اجتماع عقد في جاكسون هول يوم الجمعة، لم تشر جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى السياسة النقدية الأمريكية لكنها ركزت بدلاً من ذلك على القواعد المالية مما دفع المتعاملين إلى توقع تباطؤ رفع أسعار الفائدة مستقبلا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 5ر0 بالمئة إلى 15ر17 دولار للأوقية بعدما وصلت لأعلى مستوى منذ 18 أغسطس/ آب في وقت سابق من الجلسة عند 21ر17 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 8ر0 بالمئة إلى 45ر979 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 55ر930 دولار للأوقية.