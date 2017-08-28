أنا زيّكم دهشت لما سمعت أن السعودية اختارت المالكي ناطقاً رسمياً بإسم تحالفها المشؤوم لتدمير اليمن!! دفعتني الدهشة لمتابعة الموضوع.. فرأيت أنه كما «يخلق من الشبه أربعين» فهنالك من تشابه الأسماء والألقاب أربعمئة وأربع وأربعين..

تذكرت جارنا الشيوعي قبل نصف قرن سمّى ابنه جيفارا.. يا سلام.. مرّت الأيام ودارت السنون وإذا بجيفارا ولد صايع مايع.. سايح دايح.. لم يكتسب من جيفارا الثائر إلا الإسم وأما الباقي فكله بالعكس!! سبحان الله شتان بين الثريا والثرى.

طلع معي يا أحبتي بعد البحث نفس الشيء بتاع جيفارا!! تبيّن لي أن المالكي اللي عيّنوه ناطقاً بإسم محرقة العصر وتدمير اليمن اسمه تركي المالكي وهو ضابط طيّار من مواليد الطائف 1974.. مع كامل حبي واحترامي واعتذاري لكل «المالكيين» في العراق وفلسطين والمغرب ومصر وحتى السعودية فيما عدى هذا النكرة المقصود.

كيف رضي بن سلمان بإزاحة أحمد العسيري اللي كنّا نسميه جاموسة؟! هذه لها قصة ثانية.. المهم أن اختياره وقع هذه المرّة على واحد «نهّاش» أكثر من سلفو.. اسمه تركي وهذه بادرة لا تبشّر بخير.. لأن تركيا منحازة لقطر.. ثم أن مسقط رأسه مش عسير حتى يقول عسيري ولا مكّة حتى يقول مكّي.. بل هو من الطائف وهنا يحدث احراج للمملكة ويكشف أوراقها عندما يصّرح بإسمها تركي الطائفي..

أنت يا زلمه يا تركي يا طائفي.. يا خليفة العسيري الجاموسة تذكرنا بالمرحوم يونس شلبي لما راح يغني في «العيال كبرت» جاموسة راحت تقابل جاموسة.. يا عيني عل جواميس لما تتقابل يا عين.. ذلك أنك باشرت مهمتك بفعل «جاموسي» مع احترامي لكل الجواميس المسكينة.. أنت ناطق بإسم الحرب على اليمن.. مش كده؟! فما هي علاقتك بالحديث عما يجري في العوامية؟!..

العوامية يا سادة يا كرام مدينة في المنطقة الشرقية المغضوب عليها في المملكة العربية السعودية.. تشن عليها قوات آل سعود هجوماً منذ عدّة شهور.. وقد تداول النشطاء صوراً للخراب والدمار فيها وكتبوا تحت الصور هذه مش الموصل ولا حلب ولا عين العرب كوباني.. انها العوامية السعودية.. كما يجري الآن تداول مقطع فيديو تظهر فيه قطعان آل سعود يرقصون في باحة إحدى الحسينيات بعد «تحريرها»!!..

أعود لهذا الطائفي اللي يقولوا أنه «مالكي» كيف تبرر هذه الجرائم وتقول أن ما يجري هو مطاردة ارهابيين فارين عن وجه العدالة؟!..