إجتمع السفير الإيراني لدى العراق أيرج مسجدي، مع وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني، حیث بحثا إعادة تفعيل مذكرة التفاهم بخصوص التعاون الاقتصادي والصناعي بين البلدين وخاصة في مجال إنشاء المدن الصناعية.

وأبدى السفير مسجدي، خلال اللقاء، استعداده للتعاون مع الوزارة في سبيل تفعيل مذكرات التفاهم الاقتصادية المبرمة مع العراق ومتابعتها مع المسؤولين في حكومته، فضلاً عن متابعة موضوع إنشاء المدن الصناعية، مشيراً الى أن ايران سترسل وفداً اقتصادياً لبحث تفعيل التعاون المشترك وخاصة ان هناك علاقات وطيدة وعميقة بين البلدين في مجالات شتى .

من جانبه، قال السوداني: ان العراق سبق أن عقد لقاءات عديدة مع المسؤولين في الجمهورية الاسلامية تمخضت عنها إتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات اقتصادية وخاصة الصناعية، إلا أنه لا توجد هناك خطوات عملية في تطبيق تلك المذكرات على أرض الواقع، مبيناً ان العراق يطمح لشراكة اقتصادية حقيقية مع ايران. وأضاف انه خلال زيارته الأخيرة لإيران اطلع على مواقع عدة وخاصة المدينة الصناعية في طهران وهي تجربة ناجحة يأمل العراق أن يقيم مثلها في المحافظات الجنوبية، إذ تم توقيع مذكرة تفاهم بهذا الشأن مع وزير الصناعة الايراني، مؤكداً نحن بأمس الحاجة لإقامة مثل هذه التجربة في العراق كونها ستسهم في توفير فرص عمل كثيرة وتنظم عمل القطاع الخاص الصناعي في البلاد.

وأوضح ان العراق أمام تحديات عديدة أهمها الفقر والبطالة في ظل ضعف الموازنة المالية للبلاد نتيجة لانخفاض أسعار النفط عالمياً وظروف الحرب على الإرهاب، ما يتطلب تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة بغية تحسين أوضاع الفقراء وتوفير فرص عمل للعاطلين، لافتاً الى أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية في العراق وخاصة في القطاع الصناعي في مجال البتروكيماويات والحديد والصلب، داعياً الجانب الايراني الى التفكير في خلق صناعة حديثة في العراق بدلاً من توريد البضائع فقط لأن مسألة التوريد لا تخلق تنمية حقيقية في البلاد.

وبيّن السوداني ان القوانين العراقية وخاصة قانون الاستثمار أعطته إمتيازات هائلة للمستثمر واليوم لدينا عروض كثيرة لشركات أجنبية عدة للاستثمار في داخل العراق وان ايران واحدة من أهم الدول التي يرغب العراق في إقامة شراكة اقتصادية وصناعية معها.