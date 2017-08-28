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للمزید
رقم الخبر: 201514
تاريخ النشر: آب 28, 2017
الوقت: 17:32
الاقسام: منوعات
الإرهاب حول العالم العربي!
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
الإرهاب
العالم العربي
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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