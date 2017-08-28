كشف مسؤول حكومي سوري لصحيفة (الوطن) السورية، عن مباحثات مع إيران في المجال الصناعي قد ترى النور قريباً، تركز على إقامة مشروعات صناعية في العديد من المجالات.

وأشار المسؤول إلى أن هذه المشروعات تتضمن أولها إقامة شراكة سورية-إيرانية في مجال إنتاج الأدوية البشرية والإسراع في إقامة معمل لإنتاج الخميرة وإنتاج الزجاج الدوائي والمجوف. وبيّن أن احتياجات وزارة الصناعة من مستلزمات العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج تجاوزت المبلغ المحدد لوزارة الصناعة من الخط الإئتماني، وبناء عليه يمكن تخفيض كميات مستلزمات الإنتاج المطلوبة في ضوء أسعارها لتوافق المبلغ المرصود الذي تم الإتفاق مع إيران عليه ليصل في حده الأقصى إلى 75 مليون دولار من الخط الإئتماني لإقامة مشروعات صناعية وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هناك دعوة للشركات الإيرانية للمساهمة في إعادة تأهيل وتطوير الشركات الصناعية السورية من خلال تأمين المواد الأولية ومستلزمات العملية الإنتاجية وتوريد خطوط الإنتاج وتطوير العمل، مع التأكيد على تخصيص الصناعة السورية بشقيها العام والخاص بخط إئتماني لتمويل توريد مستلزمات العملية الإنتاجية وخطوط الإنتاج.

وفي كتاب تم مناقشته مؤخراً باللجنة الاقتصادية، فقد تم تفعيل العمل بإتفاقية الإعتراف المتبادل بإجراءات تقييم المطابقة الخاصة بشهادات المطابقة للمنتجات ونتائج الإختبارات الموقعة في طهران العام الماضي بين هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية ومعهد المواصفات والبحوث الصناعية الإيراني، وتبادل الخبراء والخبرات والمعلومات في المجالات الصناعية المختلفة للتعريف بالمنشآت الصناعية وأساليب الإنتاج المستخدمة في كلا البلدين، والعمل على استقطاب الشركات الإيرانية في إعادة تهيئة قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية في سورية وتنفيذ إتفاقية التعاون الاقتصادي في إقامة مشروعات إستثمارية مشتركة بين القطاعين الخاص والحكومي في البلدين بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشار الكتاب إلى ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة في توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ودفعها بخطوات ملموسة إلى الأمام والعمل على توظيف الطاقات والإمكانيات المتوافرة في البلدين في المجالات الاقتصادية واتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوسيع قائمة السلع المتبادلة، مؤكداً ضرورة العمل المشترك على دفع مسار العلاقات الاقتصادية بأفق استراتيجي بعيد المدى يساهم في تنشيط قطاعات الإنتاج. وتطرق إلى ضرورة العودة إلى المشروعات الصناعية المشتركة المتفق عليها في مذكرة التفاهم في المجال الصناعي التي تم توقيعها في طهران والتي نستطيع الاستفادة من التقنية الإيرانية والتطور الصناعي لتنمية وتطوير الصناعة السورية بما يخدم المصلحة المشتركة، وخاصة أنه كان هناك نية للبحث في كيفية مشاركة الشركات الإيرانية في إعادة تأهيل الشركات الصناعية المتضررة والمدمرة بفعل الإرهاب وتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية للشركات الصناعية وإقامة مشروعات جديدة ولا سيما في مجال الإسمنت والصناعات الغذائية والكيميائية والهندسية وغيرها مع إمكانية الاستفادة من الفرص المتوافرة لإقامة هذه المشروعات في سورية.