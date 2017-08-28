أمرت المحكمة العليا في كينيا يوم الاثنين، مفوضية الانتخابات بالسماح للمعارضة، التي تشكك في نتائج الاقتراع في انتخابات رئاسية جرت هذا الشهر، بالوصول إلى خوادم أجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية التي استخدمتها في فرز الأصوات.

وقالت سلطات الانتخابات إن الرئيس أوهورو كينياتا فاز بولاية ثانية بسهولة في التصويت الذي أجري في الثامن من أغسطس آب بفارق بلغ 1.4 مليون صوت. وصدرت نتيجة مشابهة عن مراقبين مستقلين فرزوا عينات من نحو ألفي مركز اقتراع.

لكن زعيم المعارضة رايلا أودينجا شكك في تلك النتائج التي أثارت احتجاجات متفرقة في مناطق من البلاد.

وقال التحالف المعارض الذي يتزعمه أودينجا في عريضة دعوى أمام المحكمة إن النتائج التي جاءت من أكثر من ثلث مراكز الاقتراع خاطئة بشكل فادح، وهو ما يعود جزئيا إلى مخالفات تمت أثناء نقل نسخ من استمارات تحتوي على نتائج الفرز من كل مركز اقتراع إلكترونيا.

وسمح القاضي لائتلاف أودينجا وللحزب الحاكم بالوصول لأجهزة إلكترونية للتأكد من تفاصيل مثل من قاموا باستخدام الأجهزة وكان لهم الحق في الدخول لخوادمها.

كما قالت المحكمة أيضا إن على مفوضية الانتخابات تقديم الوثائق الورقية التي استخدمت في تجميع النتائج.

وصرح محام ممثل عن مفوضية الانتخابات بأنها ستنصاع لأمر المحكمة.

وقال: المفوضية ليس لديها ما تخفيه على الإطلاق. مخاوفنا المتعلقة بالنزاهة والتأمين تمت معالجتها.