أعلن الرئيس الفلبيني روديرغو دوتيرتي، أن الشرطة الفلبينية لها كامل الصلاحية في قتل كل شخص "غبي" يقاوم الشرطة خلال العملية الأمنية ضد تجارة المخدرات في البلاد.

وقال دوتيرتي لأفراد الشرطة "واجبكم هو التغلب على كل شخص متهم يحاول مقاومتكم أثناء الاعتقال، فإذا حصل ذلك لديكم كامل الحق في قتل هؤلاء الأغبياء، وهذا أمر شخصي مني لكم".

وأكد الرئيس أن جميع أنواع القتل، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القانون، محظورة. وأشار أيضا إلى أنه ينبغي على الشرطة أن تتذكر سيادة القانون في أداء واجباتها.

وفي رسالته السنوية، قال دوتيريت إنه لا يعتزم الابتعاد عن مكافحة تهريب المخدرات في البلاد بالرغم من انتقادات المنظمات الدولية.