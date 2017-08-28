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رقم الخبر: 201507 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 16:00 الاقسام: ثقافة وفن  
3 أفلام ايرانية تحل ضيفا على مهرجان مونتريال بكندا

3 أفلام ايرانية تحل ضيفا على مهرجان مونتريال بكندا

عرض وسيعرض مهرجان مونتريال الدولي الواحد والاربعين المقام حاليا في كندا، عدة أفلام ايرانية في مختلف اقسامه .

ويستضيف المهرجان الذي بدأت فعالياته اعتبارا من 24 اغسطس الجاري وتستمر حتى الرابع من سبتمبر المقبل في كندا، الافلام الايرانية «الزائدة الدودية» للمخرج حسين نمازي في القسم التنافسي و«تحت السقف الدخاني» للمخرجة بوران درخشندة و«ايفا» للمخرجة آناهيد آباد في القسم غير التنافسي للسينما العالمية .

كما يشارك في المهرجان المخرج الايراني المقيم في باكو بابك شيرين صفت بفيلمه «رجل من اليوم الثالث» في قسم خارج المسابقة ممثلا عن جمهورية آذربایجان والفيلمان الاخران «الارض» للمخرجة سميراميس كيا و«الذنب» للمخرج «فرن مرادي» كلاهما من الكنديين ذوي الاصول الايرانية.

ومهرجان تورنتو من المهرجانانات الدولية المهمة الذي كان له دور كبير في التعريف بالسينما الايرانية الحديثة الى العالم من خلال عرض أعمال سينمائية ايرانية من امثال «أبناء السماء» و«أنين الوصال» للمخرج مجيد مجيدي و«باران» و«سینما بدائية» و..

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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