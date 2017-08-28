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رقم الخبر: 201506 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 15:59 الاقسام: ثقافة وفن  
فنان ايراني يلتحق بركب الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت(ع)

فنان ايراني يلتحق بركب الشهداء المدافعين عن مراقد أهل البيت(ع)

استشهد الممثل الإيراني، ابراهيم خليلي، الذي أدى دورا في فيلم «المبعدون» الجزء الأول، في سوريا دفاعا عن مراقد أهل البيت عليهم السلام.

وكان الشهيد ابراهيم خليلي قد شارك في أحد أدوار فيلم «المبعدون» الجزء الأول، للمخرج الايراني البارز «مسعود ده نمكي»، حيث كان في الفيلم يتعرض لإصابة في قدمه.

وكان خليلي من افراد التعبئة المنضوين تحت فرقة ۲۷ محمد رسول الله(ص) بطهران الكبرى، وأحد المضحين (المصابين) في فترة الدفاع المقدس، وقد تطوع في عمليات استشارية للدفاع عن مراقد أهل البيت عليهم وتوجه الى سوريا، حيث نال شرف الشهادة في منطقة شرق حلب.

وكان الشهيد آمرا لمقر مقاومة التعبئة في أحد مساجد طهران، وكان لديه نشاط مستمر في نشرة «شلمجة» التي يديرها ويرأس تحريرها المخرج مسعود ده نمكي.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق|/ اي فيلم
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