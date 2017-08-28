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رقم الخبر: 201463 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 12:26 الاقسام: اقتصاد  
إیران تتوقع نموا بنسبة 100% في صادراتها إلی کینیا

إیران تتوقع نموا بنسبة 100% في صادراتها إلی کینیا

أعلن السفیر الإیرانی لدی کینیا عن تحقیق طفرة نوعیة فی صادرات إیران غیر النفطیة إلی کینیا خلال العام الحالی بنسبة مائة بالمائة.

وتابع هادی فرجوند فی تصریحاته بأن الشرکات الإیرانیة النشطة فی المجالات التجاریة والإقتصادیة والخدمات التقنیة والهندسیة ترحب بالحضور فی کینیا بهدف الوصول إلی أسواقها وشرق أفریقیا.

وأضاف بأن إیران قد صدرت 58 ملیون دولار من الصادرات غیر النفطیة إلی کینیا خلال الشهور الـ6 الأولی من العام المیلادی الحالی وهذا الرقم یفوق مجموع صادراتنا خلال العام الماضی ومن هذا المنطلق من المتوقع أن تحقق الصادرات غیر النفطیة إلی کینیا نموا ملحوظا بنسبة مائة بالمائة حتی نهایة 2017.   

وصرح بأن الشرکات الإیرانیة نفذت کثیر من المشاریع التقنیة والهندسیة فی کینیا خلال العامین الماضیین بقیمة أکثر من 100 ملیون دولار وتجری مفاوضات لتنفیذ مشاریع جدیدة فی مجالات إنشاء السدود والمحطات الکهرومائیة وخطوط نقل الوقود.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/إسنا
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