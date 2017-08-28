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رقم الخبر: 201462 تاريخ النشر: آب 28, 2017 الوقت: 11:11 الاقسام: رياضة  
ايران تتوّج ببطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 سنة
ولاعبها اسفنديار أفضل لاعب في البطولة

ايران تتوّج ببطولة العالم للكرة الطائرة تحت 19 سنة

*الخارجية الايرانية تبارك احراز ايران للبطولة

فاز منتخب ايران للكرة الطائرة ببطولة العالم تحت 19 سنة في البحرين مساء الاحد، اثر تغلبه على منافسه الروسي في المباراة النهائية.

وانهى شباب ايران الاشواط الاول والثاني والرابع لمصلحتهم بنتائج 25-20 و 25-23 و 25-20، فيما كان الشوط الثالث لمصلحة الروس 25-21.

وقدم منتخب ايران عرضا قويا تمكن من خلاله التغلب على نظيره الروسي في هذه المباراة التي غلب عليها طابع الاثارة والحماس.

وحلت اليابان بالمركز الثالث بعد الفوز 3-0 على كوريا الجنوبية التي حلت بالمركز الرابع ومن ثم جاءت فرنسا ومصر وجمهورية التشيك والبرازيل في المراكز من الخامس حتى الثامن.

كما حاز الايراني امير حسين اسفنديار لقب افضل لاعب في البطولة فيما اختير مواطنه امير حسين توختة افضل مدافع وسط.

من جهة أخرى بارك المتحدث باسم وزارة الخارجية"بهرام قاسمي" في تصريحاته الصحفية صباح الاثنين احراز منتخب الكرة الطائرة للناشئين لقب البطولة في المنافسات العالمية التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بارك لعموم أبناء الشعب الإيراني، ولاعبي منتخب الناشئين للكرة الطائرة والرياضيين الإيرانيين عموما، بهذا "الفوز المهم".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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