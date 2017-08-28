دافعت هولندا عن لقبها بنجاح في بطولة أوروبا للهوكي بعد انتفاضة مثيرة أمام بلجيكا التي فازت عليها 5-صفر قبل 6 أيام.

ونالت هولندا لقبها الخامس بعد الفوز 4-2 رغم تأخرها 2-صفر في الشوط الأول بإستاد فاجنر في أمستردام، وهو الملعب نفسه التي فازت عليه بأول لقب في 1983.

وقلص مينك فان فيردن الفارق قبل أن يدرك ميركو بروازر التعادل ثم أضاف روبرت كمبرمان الهدف الثالث.

واختتم بروازر أهداف هولندا في الثوان الأخيرة، عندما لعبت بلجيكا بدون حارس مرمى في محاولة لإدراك التعادل.

واللقب هو تعويض لهولندا على خروجها بدون ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو بعد الهزيمة في الدور قبل النهائي أمام بلجيكا ثم ألمانيا في مباراة المركز الثالث.